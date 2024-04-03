أغلى 20 فريقا في كرة القدم العالمية

صنّف موقع بريطاني أغلى 20 فريقا لكرة القدم في العالم خلال الوقت الحالي، وهيمنت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز على المراكز الأولى، بما تضمه من أبرز وأغلى نجوم الساحرة المستديرة في العالم.

وضم التصنيف، الذي أجراه موقع (جيف مي سبورت) 6 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، في المراكز العشرة الأولى.

وكان توقيع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لريال مدريد الصيف الماضي السبب في وجود الملكي ضمن المراكز الخمسة الأولى، في حين دخل أستون فيلا ونيوكاسل الإنجليزيان القائمة أيضا.

وتقدر القيمة السوقية للفريق عبر مجموع القيمة السوقية لجميع لاعبيه.

وفي ما يلي أغلى 20 فريقا في العالم:

1. مانشستر سيتي الإنجليزي: 1.087 مليار جنيه إسترليني.

2. أرسنال الإنجليزي: 959.3 مليون جنيه إسترليني.

3. ريال مدريد الإسباني: 890.9 مليون جنيه إسترليني.

4. باريس سان جيرمان الفرنسي: 873.7 مليون جنيه إسترليني.

5. بايرن ميونخ الألماني: 795.6 مليون جنيه إسترليني.

6. تشلسي الإنجليزي: 794.8 مليون جنيه إسترليني.

7. ليفربول الإنجليزي: 788.8 مليون جنيه إسترليني.

8. برشلونة الإسباني: 719.4 مليون جنيه إسترليني.

9. توتنهام الإنجليزي: 665.5 مليون جنيه إسترليني.

10. مانشستر يونايتد الإنجليزي: 628.7 مليون جنيه إسترليني.

11. أستون فيلا الإنجليزي: 553 مليون جنيه إسترليني.

12. نيوكاسل الإنجليزي: 546.2 مليون جنيه إسترليني.

13. إنتر ميلان الإيطالي: 532.5 مليون جنيه إسترليني.

14. باير ليفركوزن الألماني: 509.3 مليون جنيه إسترليني.

15. ميلان الإيطالي: 456.4 مليون جنيه إسترليني.

16. نابولي الإيطالي: 439.2 مليون جنيه إسترليني.

17. برايتون الإنجليزي: 432.4 مليون جنيه إسترليني.

18. لايبزيغ الألماني: 425.5 مليون جنيه إسترليني.

19. يوفنتوس الإيطالي: 419.6 مليون جنيه إسترليني.

20. ريال سوسيداد الإسباني: 411.9 مليون جنيه إسترليني.