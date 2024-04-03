رياضة

أفضل 10 لاعبين فرنسيين في تاريخ كرة القدم

كيليان مبابي يعد واحدا من بين أفضل 10 لاعبين فرنسيين في تاريخ كرة القدم (الفرنسية)
3/4/2024

أنجبت فرنسا العديد من أساطير كرة القدم الذين تركوا بصمات لا تمحى على الساحة الكروية سواء على مستوى الأندية أو المنتخب من ميشال بلاتيني مرورا بزين الدين زيدان وتيري هنري وصولا إلى كليان مبابي.

وعلى مر السنين أسهم هؤلاء اللاعبون في صناعة أمجاد الأندية التي لعبوا لها أو لمنتخب فرنسا (فاز بكأس العالم في 1998 و2018).

ويعتبر زيدان على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، حيث كان صانع ألعاب من النخبة واشتهر بأناقته ورؤيته وتمريراته وتحكمه في الكرة وبراعته الفنية.

وحصل على العديد من الجوائز الفردية كلاعب، بما في ذلك حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم في أعوام 1998 و2000 و2003، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1998. كما كان لـ"زيزو" دور كبير في تتويج فرنسا بكأس العالم لأول مرة في 1998.

اعتبر هنري الملقب بالغزال الأسمر أفضل مهاجم في تاريخ نادي أرسنال الإنجليزي وحصل على جائزة هداف الدوري 4 مرات مع الغانرز.

أما هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي فينظر له كأحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، وهو معروف بدقته في الإنهاء، والمراوغة، والقوة، والسرعة العالية.

في 2018 أصبح مبابي أصغر لاعب فرنسي يسجل في كأس العالم، وكذلك ثاني مراهق، بعد بيليه، يسجل في نهائي كأس العالم.

العوامل التي بنيت عليها الاختيارات:

  • الإنجازات الدولية (الأوسمة، المظاهر، الأهداف، التمريرات الحاسمة).
  • الأهمية في منتخب فرنسا.
  • الإنجازات مع النادي (الألقاب، الظهور، الأهداف، التمريرات الحاسمة).
  • الجوائز الفردية.
  • الإرث في عالم كرة القدم.

أفضل 10 لاعبين فرنسيين في تاريخ كرة القدم:

10- إريك كانتونا: (1983-1997).

9- مارسيل ديسايي: (1986-2006).

8- ديدييه ديشامب: (1985-2001).

7- باتريك فييرا: (1993-2011).

6- ليليان تورام: (1991-2008).

5- ريمون كوبا: (1959-1967).

4- كيليان مبابي: منذ 2015.

3- ميشيل بلاتيني: (1972-1987).

2- تييري هنري: (1994-2014).

1- زين الدين زيدان: (1989-2006).

المصدر : الصحافة البريطانية