16 ناديا إنجليزيا توافق على مشروع جديد يرفضه سيتي ويونايتد وتشلسي

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وافقت من حيث المبدأ على تطبيق حد أقصى للإنفاق بعد حصولها على دعم الأغلبية، ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في يونيو/حزيران المقبل.

ووافقت الأندية مبدئيا على وضع حد على مقدار ما تنفقه الأندية، وسيكون الحد الأقصى المقرر هو مقدار المال الذي يحققه النادي الأقل ربحا في الدوري من حقوق البث التلفزيوني.

وقال موقع "ذا أثلتيك" إن الإجراء تمت مناقشته في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن اليوم الاثنين، مضيفة أن الحد الأقصى يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول موسم 2025-2026.

وقالت صحيفة الإندبندنت إن 16 ناديا صوتوا لصالح المشروع الجديد، مع امتناع تشيلسي عن التصويت واعتراض مانشستر سيتي (حامل اللقب) ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.

ويتصدر أرسنال البريميرليغ برصيد 80 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.