موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يضع ريال مدريد الإسباني نصب عينيه ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكن من أجل تحقيق مبتغاه على النادي الملكي العودة بنتيجة إيجابية من عقر دار "الوحش الأسود" بايرن ميونخ في ذهاب الدور نصف النهائي الثلاثاء.

ويسافر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى ملعب "أليانز أرينا" لخوض مواجهة من العيار الثقيل في الـ"كلاسيكو الأوروبي" الأكثر تكرارا في المسابقة القاريّة الأم.

ورغم الحذر الذي يبديه ريال تجاه عملاق بافاريا، الأكثر فوزا على الملكي من خارج إسبانيا (11 مرّة)، فإن الأرقام تشير إلى تفوق "الميرينغي" على منافسه 12 مرة في 26 مواجهة. وفي العقد الماضي، كان واضحا تفوّق ريال على بايرن.

المواجهات الأخيرة

وأطاح ريال، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة القارية (14 مرة)، ببايرن في كل المواجهات الـ3 الأخيرة، في نصف النهائي عامي 2014 و2018، وفي ربع النهائي عام 2017. وفي كل مرّة واصل نادي العاصمة مدريد طريقه بنجاح ليرفع الكأس الغالية.

عام 2017، كان أنشيلوتي يشرف على بايرن، عندما أطاحت ثلاثية نجم ريال السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب سانتياغو برنابيو فريقه بعد التمديد، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدمه 2-1 ليخرج خاسرا 2-4 (فاز ريال 2-1 ذهابا).

وفي حين أنهى باير ليفركوزن ومدربه الشاب الإسباني شابي ألونسو هذا الموسم هيمنة بايرن على لقب "بوندسليغا" في المواسم الـ11 الماضية، يتجه ريال لإحراز لقب "الليغا" للمرة الـ36 في تاريخه.

لم يظفر بايرن، الفائز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، بكأس صاحبة الأذنين سوى مرة واحدة منذ تتويجه الأخير على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند عام 2013 في ويمبلي (على باريس سان جيرمان 1-0 في نهائي 2020).

وعلى النقيض من ذلك، توّج "لوس بلانكوس" باللقب 5 مرات في تلك الفترة.

أفضل الأوقات

ويدرك بايرن جيدا مدى حاجته للمس المجد في دوري أبطال أوروبا لتجنب موسم مخيب للآمال، حيث يعوّل المدرب توماس توخيل على سلاحه الفتّاك المهاجم الإنجليزي هاري كين (30 عاما) الذي سجل 35 هدفا في 31 مباراة في الدوري هذا الموسم، و42 هدفا في مختلف المسابقات، ليحطم رقمه القياسي الشخصي الذي حققه عندما كان يدافع عن قميص توتنهام (41 في موسم 2017-2018).

وتحدث أنشيلوتي عن بايرن، قائلاً "مرّوا بموسم صعب، لكنهم الآن في أفضل حالاتهم على الأرجح، ولديهم كاين الذي يسجل الكثير من الأهداف".

وتابع "ستكون مواجهة متكافئة وصعبة ويتعيّن علينا القتال، لكننا سعداء بخوضها وبثقة كبيرة".

وفي وقت كان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بطل التأهل إلى النهائي بتسجيله هدفين خلال المواجهة الأخيرة بينهما في إياب نصف نهائي عام 2018، حلّ الإنجليزي جود بيلينغهام بدلا من مهاجم الاتحاد السعودي حاليا كأفضل هداف للنادي الملكي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

تقام المباراة الثلاثاء الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "آليانز آرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد