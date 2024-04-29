"سجدة شكر".. مدرب فرنسي يصنع الحدث في الجزائر

في لقطة لقيت استحسان جماهير كرة القدم الجزائرية، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، استقبل أنصار مولودية الجزائر السبت مدربهم الفرنسي أمير بوميل، استقبال الأمراء كما وصفوه.

ونشرت صفحة نادي مولودية الجزائر مقطع فيديو من ملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة، عقب فوز الفريق على نادي بارادو في الدوري المحلي، يوثق الاستقبال الحار الذي حظي به المدرب، حيث هتف جمهور مولودية الجزائر: "الله أكبر أمير بوميل"، ليتقدم الأخيرمن المدرجات ويرد على الأنصار، بسجدة شكر لله.

الفيديو لقي تفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته بين الصفحات والنشطاء على نطاق واسع، حيث اعتبر بعض النشطاء أن الفيديو المنشور يعد أجمل فيديو في البطولة الجزائرية لهذا الموسم.

وصنع المدرب الفرنسي الحدث في الجزائر بعدما أعلن اعتناقه الدين الإسلامي مؤخرا، وتغيير اسمه إلى أمير بوميل، ولقي الخبر تفاعلا كبيرا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، واستحسانا كبيرا من طرف الجزائريين بشكل عام والوسط الكروي على الخصوص، وقال أحد مستخدمي منصة إكس: "أعتبر هذا أفضل لقب فازت به مولودية الجزائر ومناصريها، اللهم ثبته يا رب..".

#الجزائر

🔴 : مدرب #مولودية_الجزائر الفرنسي باتريس بوميل ينطق الشهادتين و يدخل الاسلام في مسجد جنان مبروك بالحراش..

الله_اكبر ، اللهم اعز الاسلام و المسلمين

اعتبر هذا أفضل لقب فازت به مولودية الجزائر ومناصريها اللهم ثبته يا رب.. pic.twitter.com/XPRKPUTkxW — Sofiane Egidio (@Sofiane1070) April 26, 2024

بينما نشر حساب نادي مولودية الجزائر على منصة إنستغرام مقطع فيديو للمدرب، معلقا: "الحمد لله. مرحبا بك أمير بوميل في دين الحق"، وأضاف: هكذا نطق مدربنا الفرنسي باتريس بوميل الشهادتين في المسجد معلنا إسلامه، ليختار له من الأسماء "أمير"، أبشر يا أمير بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر تجاوز فخ نادي بارادو بصعوبة كبيرة وفاز عليه بهدف نظيف لحساب الجولة 24 من عمر الدوري الجزائري للمحترفين، ليحافظ النادي العاصمي على صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، أما نادي بارادو فتراجع إلى المرتبة الخامسة برصيد 36 نقطة.