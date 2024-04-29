بالدموع.. البرازيلي سيلفا يودع تشلسي بعد 4 سنوات و150 مباراة

أعلن تياغو سيلفا مدافع تشلسي الإنجليزي أنه سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 150 مباراة مع النادي اللندني.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 39 عاما إلى تشلسي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في 2020 بعقد مدته عام واحد فقط، لكنه أصبح ركيزة أساسية في دفاع الفريق أثناء فترة انتقالية في تشلسي.

وفي موسمه الأول مع "البلوز" توج سيلفا بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

وبرحيل الدولي البرازيلي بقي في صفوف الفريق اللندني لاعبان فقط من 23 لاعبا في القائمة التي خاضت نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، وهما ريس جيمس قائد الفريق، وبن تشيلويل.

Four years, countless memories. A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

وقال سيلفا -في مقطع فيديو عبر الموقع الرسمي للنادي اللندني- إن "تشلسي يعني لي الكثير، كان هدفي في البداية البقاء هنا لموسم واحد وانتهى الأمر بـ4 سنوات لي ولعائلتي".

وأضاف المدافع البرازيلي المخضرم وقد اغرورقت عيناه بالدموع "بذلت أقصى جهد، وقدمت كل ما لدي للفريق، ولكن للأسف لكل شيء بداية ونهاية".

وتابع "ولكنها لن تكون نهاية دائمة، أتمنى أن يكون الباب مفتوحا من أجل العودة في المستقبل القريب بدور آخر مع الفريق".

وختم تياغو سيلفا أن "الوداع يكون للراحلين بلا عودة، ولكنني أنوي العودة يوما ما".

وأشرك ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشلسي اللاعب تياغو سيلفا في 22 من أول 24 مباراة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه ابتعد تدريجيا عن الحسابات في الفترة الأخيرة واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في 4 مباريات متتالية خلال مارس/آذار الماضي وأبريل/نيسان الجاري.