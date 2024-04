5 لاعبين تسببوا في النتائج الهزيلة لمانشستر يونايتد هذا الموسم

يلفظ الدوري الإنجليزي الممتاز أنفاسه الأخيرة، في حين يكافح مانشستر يونايتد من أجل الإبقاء على حظوظه في خوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز السادس حاليا في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، مبتعدا عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

عانى فريق المانيو من فشل العديد من الصفقات التي أبرمها طوال تاريخه، لا سيما في السنوات الأخيرة، التي تراجع فيها مستوى الفريق، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الأخيرة في موسم 2012-2013.

إدارة الشياطين الحمر تسعى لإحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق، وهناك عدد كبير من اللاعبين سيُغادرون مع نهاية موسم 2023-2024، بهدف تحسين مستوى الفريق فنيا وذهنيا على أرض الملعب.

ووفقا لموقع "غي في مي سبورت" كان أداء اللاعبين الأساسيين مثل كاسيميرو وراشفورد ضعيفا، كما فشلت التعاقدات رفيعة المستوى مع لاعبين كأنتوني وكريستيان إريكسن في تلبية التوقعات، مما أعاق تقدم الفريق إلى الأمام.

وجاء اختيار اللاعبين الـ5 وفقا المعايير التالية:

الأداء.

الأهداف.

التمريرات الحاسمة.

الجاهزية (الإصابات المتكررة).

السن.

وتشمل قائمة اللاعبين الـ5 الذين يحدون من تقدم الفريق كلا من:

1- البرازيلي كاسيميرو: (78 مباراة)

كان للبرازيلي كاسيميرو، إلى جانب ماركوس راشفورد، دور بارز في مساعدة رباعي الدفاع. لكن هذا الموسم يبدو البرازيلي ظلا لما كان عليه في السابق، حيث يبلغ الآن من العمر 32 عاما، وهناك مخاوف متزايدة بشأن قدرته على إفساد هجمات المنافسين.

2- البرازيلي أنتوني: (79 مباراة)

بغض النظر عن افتقاره إلى المشاركة في الأهداف (10)، فإن أنتوني لا يقدم سوى القليل أو لا شيء للخط الهجومي لمانشستر يونايتد، وبدلا من ذلك، يوقف تقدم أماد ديالو اللاعب المحبوب بين جماهير أولد ترافورد.

3- الدنماركي: (67 مباراة)

لا يتناسب كريستيان إريكسن (32 عاما)، الذي كان بديلا في أغلب المباريات، مع طريقة وطبيعة اللعب التي يتميز بها الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ظهور كوبي ماينو كأحد أهم لاعبي النادي هذا الموسم، فإن وقت لعب إريكسن على وشك أن يصبح أكثر ندرة.

4- الإنجليزي ماركوس راشفورد (399 مباراة)

فشل راسموس هويلوند في إقامة شراكة وتناغم مع راشفورد، مما حد من قدرته على قيادة النادي نحو المجد.

ولا يزال اللاعب من أفضل الأجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مستواه تراجع هذا الموسم، حيث يملك في رصيده 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة فقط.

5- الفرنسي رافائيل فاران (93 مباراة)

يلقي سجل الإصابات المقلق لرافائيل فاران بظلال من الشك على مستقبله في أولد ترافورد.

وبلا شك هو أفضل مدافع في النادي، لكن المشكلة تكمن في أنه لعب 44% فقط من الدقائق المتاحة له هذا الموسم بسبب الإصابات.

ويحصل على راتب جيد (424 ألف دولار أسبوعيا)، وقد يكون استثمار هذه الأموال في شيء آخر، سواء كان في صفقة جديدة أو أجر لاعب آخر، أمرا جيدا.