ساهم بـ16 هدفا في 7 مباريات.. ميسي ينفجر في الدوري الأميركي
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي لانتصار كاسح على ملعب نيو إنغلاند ريفولوشن 4-1 -فجر الأحد- في المرحلة الـ11 من القسم الشرقي بالدوري الأميركي للمحترفين.
وأفسد ميسي الرقم القياسي لنيو إنغلاند ريفولوشن الذي حظى بمساندة جماهيرية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الحاضرين في أرض ملعب "غيليت" 65 ألفا و612 مشجعا.
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بسبب الخلاف بينهما على الكرة الذهبية.. ميسي يعارض انضمام ليفاندوفسكي لإنتر ميامي
6️⃣5️⃣,6️⃣1️⃣2️⃣
Largest crowd in @NERevolution history. 👏 pic.twitter.com/N7Eojv2gQW
— Major League Soccer (@MLS) April 28, 2024
وافتتح ميسي التسجيل بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ32 محرزا هدفه التاسع هذا الموسم، قبل أن يحرز هدفه العاشر في الدقيقة الـ68.
وأكد إنتر ميامي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يساهم في 16 هدفا خلال أول 7 مباريات له في الموسم.
وسجل بنيامين كريماشي الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 83 من متابعة لتسديدة ميسي، ثم تكفل الأورغوياني لويس سواريز بالهدف الرابع في الدقيقة الـ89 بصناعة من ميسي، في الوقت الذي سجل فيه توماس شانكالاي الهدف الوحيد لنيو إنغلاند في الدقيقة الأولى من المباراة.
وحطم الحضور الجماهيري في مباراة نيو إنغلاند مع إنتر ميامي، الرقم القياسي السابق البالغ 61 ألف و316 مشجعا خلال مواجهة نيو إنغلاند مع لوس أنجلوس غالاكسي في نهائي كأس رابطة الدوري الأميركي في 2002.
وعزز إنتر ميامي موقعه في صدارة القسم الشرقي رافعا رصيده إلى 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي.
OH MY WHAT A START
It only took just over 30 seconds to take the lead over Miami for @NERevolution! pic.twitter.com/EOud2E5XGU
— Major League Soccer (@MLS) April 27, 2024
Inevitable.
Messi grabs his 8th goal of the season! 🌟 pic.twitter.com/iE0DNiKpGZ
— Major League Soccer (@MLS) April 28, 2024
Inevitable.
Messi grabs his 8th goal of the season! 🌟 pic.twitter.com/iE0DNiKpGZ
— Major League Soccer (@MLS) April 28, 2024
Busquets –> Messi
Just too good. pic.twitter.com/Q4yl0Qi1OO
— Major League Soccer (@MLS) April 28, 2024
LUIS. SUAREZ. WOW. pic.twitter.com/coe7h5b5ll
— Major League Soccer (@MLS) April 28, 2024
Benjamin Cremaschi is back! 😤 https://t.co/VMDPo2j1za pic.twitter.com/Brkc8el5Fq
— Major League Soccer (@MLS) April 28, 2024