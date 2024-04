تعنيف الموهبة إبراهيم مازا يقربه من الانضمام للجزائر

تعرض إبراهيم مازا لاعب هيرتا برلين الألماني ذو الأصول الجزائرية لمعاملة سيئة من مدربه بال دارداي، خلال لقاء هانوفر96 في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم مما قد يدفعه للرحيل عن النادي، كما أن ابتعاده عن تمثيل المنتخب الألماني قد يدفعه للانضمام للجزائر.

مازا لا يتجاوز عمره الـ18 عاما، وقد تفاجأ بين شوطي المباراة بتوجه مدربه نحوه، وقام بتعنيفه لفظيا بطريقة أثارت دهشة الجميع.

فأمام حوالي 60 ألف متفرج بالملعب الأولمبي وخلال المباراة التي تبث مباشرة على شاشة التلفزيون، ركض دارداي إلى أرض الملعب مع صافرة نهاية الشوط الأول، وفي طريقه إلى غرفة تبديل الملابس، توجه نحو مازا أمام الكاميرات بعيون مفتوحة على مصراعيها والكثير من الإيماءات. لدرجة أن المهاجم المخضرم فلوريان نيدرليكنر (33 عامًا) شعر بأنه مضطر للتدخل.

وأشارت صحيفة "برلين كوريي" إلى أن "تصرف مدرب هيرتا برلين كان مبالغا فيه لدرجة أن مازا أجهش بالبكاء بطريقة هيستيرية بعد وصوله لغرفة خلع الملابس، وبقي على هذه الحال طوال فترة الراحة بين الشوطين".

وأوضحت صحيفة "بيلد" أن ما أزعج دارداي بشكل خاص هو سلوك مازا الدفاعي المهمل. بعد خسارة الكرة، حيث لم يغير صانع الألعاب أسلوبه وأنه كثيرًا ما كان يتوقف.

ويشرح المدير الفني لفريق هيرتا برلين نوبة غضبه ضد مازا بعد التعادل المرير 1-1 أمام هانوفر قائلا "لقد تصديت له حقًا بسبب سلوكه الدفاعي. أنت تدافع في المباراة حتى النهاية ولا تقف مكتوف الأيدي. عليه أن يتعلم هذا".

ويؤكد دارداي على أنه بمثابة الأب للاعبيه، وخاصة الصغار منهم "مثل الأب، عليك أن تكون قاسيًا في بعض الأحيان حتى يتمكن من تعلم دروس الحياة".

ويثير سلوك المدرب ذعر هذا الموهبة الصاعد، ويجعله غير سعيد تمامًا بدوره تحت قيادة المدرب بال دارداي مما قد يدفعه لمغادرة النادي مستقبلا.

مازا يمتلك حاليا حرية الاختيار ما بين 3 منتخبات وهي ألمانيا مكان ولادته، والجزائر بلد والده، وفيتنام بلد والدته.

وينشط مازا وسط الميدان الهجومي ولديه القدرة على اللعب كجناح أيسر، وقلب هجوم ثانٍ، وشارك في مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني "البوندسليغا 2" في 9 مرات هذا الموسم، متمكنا من تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين مع هيرتا برلين.

