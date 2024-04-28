الزمالك المصري يهزم دريمز بثلاثية في غانا ويتأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية

سجل الزمالك المصري هدفين في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفا في الشوط الثاني، ليفوز 3-صفر على مضيفه دريمز الغاني، ويتأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتعادل الزمالك مع دريمز سلبيا في القاهرة الأسبوع الماضي.

وقال مدرب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز لشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية، عقب المباراة، "رأيت أداء مختلفا من اللاعبين مقارنة بمباراة الذهاب، صنعنا مساحات ونستحق الفوز والتأهل. أهدى الفوز والتأهل للنهائي إلى محمد مدحت المعد البدني للفريق الذي رحل قبل أيام. كنا نريد بذل أقصى ما لدينا والفوز من أجله".

وافتتح التونسي حمزة المثلوثي التسجيل للضيوف بعد 12 دقيقة من البداية، عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها أحمد سيد (زيزو) ليضعها بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب.

وأطلق زيزو تسديدة منخفضة بعدها بـ5 دقائق لكنها مرت بجوار المرمى.

وأهدر بواتينغ مينساه فرصة خطيرة في الدقيقة 22، حين سدد من وضع انفراد بجوار المرمى، قبل أن يهدر جون أنطوي فرصة أخرى لتعديل النتيجة بتسديدة من مدى قريب مرت أعلى العارضة.

وضاعف سامسون أكينيولا تقدم الزمالك بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لمست يد الحارس قبل أن تسكن شباكه.

ساسمون يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك دريمز ويعزز التقدم#كأس_الاتحاد_الإفريقي #الزمالك_دريمز pic.twitter.com/f4Hzp2z1lC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2024

وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك فرصة خطيرة من أنطوي في الدقيقة 34.

وواصل الحارس عواد تألقه عندما تصدى لتسديدة قوية من وضع انفراد أطلقها ديريك أجايي قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

ثم حسم مصطفى شلبي الفوز للزمالك بهدف ثالث بتسديدة من وضع انفراد في الدقيقة 59.

وقال عبد الكريم زيتو مدرب دريمز "أهدرنا عدة فرص خطيرة، لكن الزمالك نجح في التسجيل من الفرص التي أتيحت له. فخور بفريقي وبما حققناه في هذه البطولة".

وكانت هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق الغاني إلى قبل النهائي في بطولة قارية.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، الذي اعتبره الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) فائزا على اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) في ذهاب قبل النهائي 3-صفر، بعدما تعذر إقامة اللقاء بسبب خلاف حول قميص الفريق المغربي، وتكرر الأمر نفسه برفض الفريق الجزائري اللعب في مباراة العودة اليوم، وسط تقارير ترجح اعتباره خاسرا بنتيجة الذهاب نفسها.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية عام 2019 بفوزه بركلات الترجيح على حساب نهضة بركان.