إنتر ميلان يفوز بسهولة على تورينو وسط أجواء احتفالية باللقب

سجل هاكان شالهان أوغلو هدفين، ليمنح إنتر ميلان، المتوج حديثا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فوزا مريحا 2-صفر على تورينو بـ10 لاعبين، اليوم الأحد، ليكمل مسيرته بدون هزائم في الدوري إلى 28 مباراة.

وشهد ملعب سان سيرو أجواء احتفالية بإلقاء الجماهير قصاصات ورقية ملونة وألعابا نارية قبل المباراة، إذ واصل مشجعو إنتر الاحتفال بلقب الدوري، الذي حسمه الفريق يوم الاثنين الماضي بفوزه 2-1 على غريمه ميلان في مباراة قمة.

ويملك إنتر 89 نقطة بفارق 19 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل 4 مباريات على النهاية.

وأقام لاعبو تورينو ممرا شرفيا للاعبي إنتر أثناء دخولهم الملعب، واستجاب مدرب إنتر سيموني إنزاغي لطلب الجماهير بالاحتفال معهم.

وفي أول مباراة بالدوري الإيطالي يديرها طاقم تحكيم نسائي بالكامل، طردت الحكمة ماريا سولي فيريري كابوتي أدريان تاميز لاعب تورينو بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، بسبب خطأ ضد هنريخ مخيتاريان.

وتقدم إنتر بعدها بـ7 دقائق، عندما مرر مخيتاريان إلى شالهان أوغلو داخل منطقة الجزاء ليسدد في الزاوية السفلية للمرمى.

ونفذ شالهان أوغلو ركلة جزاء بنجاح بعدها بـ4 دقائق بعد خطأ على ماركوس تورام، وستستمر الاحتفالات حتى المساء، إذ سيجوب لاعبو إنتر شوارع ميلانو في حافلات مكشوفة.

وظل تورينو في المركز العاشر في الترتيب برصيد 46 نقطة.