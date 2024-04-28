في سعيه لأول لقب بالبريميرليغ خلال 20 عاما.. أرسنال يهزم توتنهام بثلاثية

سجل أرسنال 3 أهداف خلال الشوط الأول، وتراجع في الثاني، قبل أن يفوز 3-2 على مضيفه توتنهام في مباراة مثيرة، اليوم الأحد، ليواصل سعيه للتتويج بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال 20 عاما، في صراع بات ثنائيا إلى حد كبير مع مانشستر سيتي بعدما تراجعت آمال ليفربول.

افتتح أرسنال التسجيل بهدف عكسي سجله بيير-إميل هويبرغ بالخطأ في مرماه، بعدما أخفق في تشتيت ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا، ليضع الكرة في شباكه خلال الدقيقة 15.

وأضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 27، بعدما تلقى كرة طويلة رائعة من كاي هافرتس، ليسددها قوية من يمين منطقة الجزاء في الشباك.

وسجل هافرتس الهدف الثالث بضربة رأس بعد ركلة ركنية عن طريق ديكلان رايس من الجهة اليسرى في الدقيقة 38.

وقلص كريستيان روميرو الفارق لتوتنهام، بعدما قطع تمريرة خاطئة من حارس أرسنال ريفيد رايا، ليسدد الكرة في الشباك خلال الدقيقة 64.

وسجل سون هيونغ مين الهدف الثاني لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وعزز أرسنال صدارته للمسابقة برصيد ‭‭ ‬‬80نقطة من 35 مباراة، متقدما بـ4 نقاط عن سيتي، الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم مع نوتنغهام فورست.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 75 نقطة من 35 مباراة، وألغى الحكم هدفا سجله هافرتس لأرسنال في الدقيقة 13 بسبب التسلل.

وسدد روميرو ضربة رأس لتوتنهام ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 21، كما سجل زميله ميكي فان دي فين هدفا في الدقيقة 24، ألغاه الحكم بسبب التسلل.

وتلقت آمال توتنهام في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة قوية، إذ بات يبتعد بـ7 نقاط عن أستون فيلا الرابع، لكنه لعب مباراتين أقل من منافسه.