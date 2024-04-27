موعد مباراتي الزمالك ضد دريمز ونهضة بركان مع اتحاد الجزائر والقنوات الناقلة

يتأهب فريقا اتحاد العاصمة الجزائري ومضيفه نهضة بركان المغربي لخوض مواجهتهما غدا الأحد في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أحداث لقاء الذهاب الملغى بسبب قضية "القمصان"، في حين يسعى الزمالك المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه ضد دريمز الغاني إثر تعادلهما سلبا في القاهرة.

وترك الفريقان المغربي والجزائري أحداث الأسبوع الماضي للدوائر القضائية، حيث رفض الاتحاد الأفريقي (كاف) أمس الجمعة استئناف نادي اتحاد العاصمة المتعلق بقرار لجنة المسابقات في كاف اعتباره خاسرا صفر-3 في مباراة الذهاب بعد "أزمة القمصان".

وحظي الفريق الجزائري باستقبال حار في مطار مدينة وجدة المغربية، ثم توجه بالحافلة إلى مدينة بركان التي ستستضيف اللقاء على ملعبها البلدي.

ويسعى الفريق البرتقالي -الذي يقوده المدرب التونسي معين الشعباني- إلى ثالث ألقابه القارية بعد 2020 و2022، ويأمل الفريق أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وسيفتقد فريق "البراكنة" لخدمات 4 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث ستبعد الإصابة كلا من المهاجم السنغالي لامين كامارا وأسامة المليوي وعبد الكريم باعدي، في حين سيغيب لاعب الوسط عمر العرجون للإيقاف.

ويعي اتحاد الجزائر الطامح للحفاظ على اللقب صعوبة المواجهة، إذ إن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو اشتكى من كثافة المباريات.

ويعوّل الفريق على مهاجمه المالي عبد الله كانو الذي سجل هدفي التأهل إلى المربع الذهبي في شباك ريفرز يونايتد النيجيري، كما يضم الفريق أسماء مثل نبيل عمارة وخالد بوسيلو والكاميروني ليونيل أتيبا.

مواجهتان حاسمتان 🚨 مواعيد مباريات إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية! 🏆#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/hM19opekAb — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 27, 2024

موعد مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

من المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد الساعة العاشرة مساء بتوقيت والقاهرة والرياض، والثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات كأس الاتحاد الأفريقي، وتبث المباراة على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 6″، كما سينقل اللقاء مباشرة على قناة الرياضية المغربية.

ويمكن متابعة المباراة في تغطية مباشرة لحظة بلحظة لأبرز الأحداث والأهداف عبر موقع الجزيرة نت.

مواجهتان حاسمتان 🚨 مواعيد مباريات إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية! 🏆#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/hM19opekAb — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 27, 2024

حكم مباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر

سيدير الحكم الكونغولي جون جاك ندالا مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك ضد دريمز

وينتقل الزمالك إلى مدينة كوماسي الغانية لمواجهة مضيفه دريمز بهدف التعويض بعد نتيجة الذهاب المخيبة على ملعب القاهرة الدولي.

وفشل فريق "القلعة البيضاء" في هز شباك الحارس سولومون أغباسي الذي حافظ على حظوظ فرقه مرتفعة في المسابقة.

ويأمل المدرب البرتغالي للفريق المصري جوزيه غوميش أن يتخلص مهاجموه من عقمهم التهديفي الذي لازمهم في المباراة السابقة، حيث أهدروا فرصا عديدة، ولا سيما في شوطها الثاني.

📹 ملخص المباراة: التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الزمالك ودريمز على ستاد القاهرة بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية 🛡️#TotalEnergiesCAFCC | @Football2Getherpic.twitter.com/IYhHKHN6qd — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 22, 2024

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية

مباراة الزمالك ودريمز الغاني تلعب غدا الأحد الساعة السابعة بتوقيت الرياض والقاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات كأس الاتحاد الأفريقي، وتبث المباراة على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 6″، كما ستنقل مباشرة على قناة الرياضية المغربية.

ويمكن متابعة المباراة في تغطية مباشرة لحظة بلحظة لأبرز الأحداث والأهداف عبر موقع الجزيرة نت.

حكم مباراة الزمالك ودريمز

سيتولى الحكم التشادي الحاجي الأو محمد قيادة مباراة الزمالك ومضيفه دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.