مانشستر يونايتد يواصل إهدار النقاط وشيفليد أول المودعين للبريميرليغ

فرّط فريق مانشستر يونايتد في فوز كان بمتناوله بالتعادل مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-1 على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة 35 بالدوري الإنجليزي اليوم السبت.

ولم يحافظ "المانيو" على تقدمه بهدف الجناح البرازيلي أنتوني في الدقيقة الـ79 حيث سجل زكي أمدوني التعادل للضيوف في الدقيقة الـ87 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وفقد مانشستر يونايتد، نقطتين ثمينتين ليبتعد خطوة جديدة عن سباق التأهل للمسابقات الأوروبية في الموسم الجديد حيث بقي في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

أما بيرنلي، فتمسك بآماله الضعيفة في الهروب من شبح الهبوط رافعا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

وتأكد هبوط فريق شيفيلد يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) بخسارته الثقيلة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-1.

سجل ألكسندر إيزاك "ثنائية" وبرونو جيمارايش وكالوم ويلسون وبين أوسبورن لاعب شيفيلد بالخطأ في مرماه الأهداف الخمسة لنيوكاسل يونايتد، في حين تكفل أحمدهودجيتش بهدف شيفيلد.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة في المركز الـ20 والأخير ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.

