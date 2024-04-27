مانشستر يونايتد يواصل إهدار النقاط وشيفليد أول المودعين للبريميرليغ
فرط فريق مانشستر يونايتد في فوز كان بمتناوله بالتعادل مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-1على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 35 بالدوري الإنجليزي اليوم السبت.
ولم يحافظ "المانيو" على تقدمه بهدف الجناح البرازيلي أنتوني في الدقيقة الـ79 حيث سجل زكي أمدوني التعادل للضيوف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
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⚽️🔥 أنتوني يُهدي هدف التقدّم لمانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_بيرنلي #PremierLeague pic.twitter.com/AGeuQClV70
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024
وفقد مانشستر يونايتد، نقطتين ثمينتين ليبتعد خطوة جديدة عن سباق التأهل للمسابقات الأوروبية في الموسم الجديد حيث بقى في المركز السادس برصيد 54 نقطة.
أما بيرنلي فتمسك بآماله الضعيفة في الهروب من شبح الهبوط رافعا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.
⚽️🔥 زكي العمدوني يدرك التعادل لبيرنلي من علامة الجزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_بيرنلي #PremierLeague pic.twitter.com/KpXcwtplBp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024
هبوط شيفيلد
وتأكد هبوط فريق شيفيلد يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى (تشابيونتشيب) بخسارته الثقيلة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-1.
سجل ألكسندر إيزاك "ثنائية" وبرونو جيمارايش وكالوم ويلسون وبين أوسبورن لاعب شيفيلد بالخطأ في مرماه الأهداف الخمسة لنيوكاسل يونايتد فيما سجل تكفل أحمدهودجيتش بهدف شيفيلد.
ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة في المركز العشرين والأخير ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.
Sheffield United becomes the first side relegated from the Premier League this season after a 5-1 defeat at Newcastle. #beINPL #TwitterBlades pic.twitter.com/GgnMpaXljG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 27, 2024
وفاز ولفرهامبتون على لوتون تاون بنتيجة 2-1. ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 25 نقطة في المركز الـ18.
وتعادل فولهام مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-1. ورفع فولهام رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر خلفه كريستال بالاس برصيد 40 نقطة في المركز الرابع عشر.