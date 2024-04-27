ليفربول يتعادل مع ويستهام ويخسر حظوظه عمليا في المنافسة على البريميرليغ

تلقى ليفربول صفعة جديدة -في مساعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- بتعادله مع مضيفه ويستهام يونايتد 2-2، اليوم السبت، بالمرحلة 35 من المسابقة.

وأهدر الفريق الملقب بـ"الريدز" نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر، ومانشستر سيتي الوصيف، ويبدو أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام في رحلة المنافسة على اللقب مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم.

ويمتلك ليفربول 75 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، ونقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الوصيف.

ويلتقي أرسنال غدا في مواجهة صعبة أمام مضيفه توتنهام تزامنا مع مواجهة مانشستر سيتي مع مضيفه نوتنغهام فورست، علما بأن "السيتي" يمتلك مباراة أخرى مؤجلة.

⚒️ المطارق تأتي بالضربة الأولى في شباك ليفربول عن طريق جارود بوين#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_ليفربول pic.twitter.com/f71tM6TsiQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024

ليفربول يتقدم بهدف عكسي في شباك وست هام من المسؤول عن الهدف برأيك؟ 😅#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_ليفربول pic.twitter.com/CvXBbMTBdD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024

سيناريو مجنون في المباراة 🤯 رأسية أنتونيو تعدّل الكفة من جديد#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_ليفربول pic.twitter.com/3xYi4TiUS5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024

وتقدم جارود بوين بهدف لويستهام في الدقيقة 43 ثم أدرك أندرو روبرتسون التعادل في الدقيقة 48 وبعدها استفاد ليفربول من هدف عكسي سجله ألفونس أريولا حارس ويستهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، لكن ميشيل أنطونيو أدرك التعادل لويستهام في الدقيقة 78.

واكتفى ليفربول -الذي ودع مسابقة الدوري الأوروبي على يد أتلانتا الإيطالي في دور الثمانية- بتحقيق فوز وحيد فقط في مبارياته الـ5 الأخيرة بالدوري.

وتعادل رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح مع مضيفه مانشستر يونايتد، قبل أن يخسر على ملعبه أمام كريستال بالاس، ثم تغلب على مضيفه فولهام، لكنه تلقى هزيمة موجعة بهدفين دون رد في مباراته الأخيرة بالبطولة أمام مضيفه وجاره اللدود إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد".

وهذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث فاز ليفربول 3-1 على منافسه اللندني بالدوري، قبل أن يتغلب عليه 5-2 أيضا بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة على ملعب "آنفيلد".

وفشل ليفربول في مواصلة تفوقه على ويستهام، بعدما انتصر عليه في لقاءاتهما الـ5 الأخيرة بجميع البطولات، والتي شهدت تسجيله 12 هدفا، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.