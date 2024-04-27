شاهد.. كواليس المشادة الكلامية بين صلاح وكلوب مدرب ليفربول

شهد التعادل بين وست هام يونايتد وضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز مشادة بين النجم المصري محمد صلاح ومدربه الألماني يورغن كلوب.

وأظهر مقطع الفيديو -الذي انتشر على مواقع التواصل- حوارا ساخنا بين صلاح وكلوب الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، ولم ينته الحوار إلا بتدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري قبل دخولهما بديلين في الدقيقة الـ79.

البداية كانت قبل إشراك صلاح بديلا، إذ تعوّد كلوب على السلام على اللاعبين البدلاء واحتضانهم قبل إشراكهم، ولكن السلام بين صلاح وكلوب كان باردا.

وبعد ذلك سار المدرب الألماني نحو صلاح ليعطيه التوجيهات الأخيرة قبل النزول إلى أرض الملعب، ولكن الدولي المصري بدا وكأنه يعترض على كلمات كلوب الأخيرة، ملوحا بذراعيه فيما صرخ مدربه عليه من بعيد.

وكادت المشادة الكلامية أن تتحول إلى تبادل الضرب بعد أن حاول صلاح الاقتراب من المدرب الألماني، ولكن تدخل نونيز وجو غوميز أنهى الشجار الذي كان ممكن أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه أمام الكاميرات.

وقبل مغادرته ملعب ويستهام حاول الصحفيون طرح سؤالا على صلاح ولكن إجابته كانت صادمة، إذ قال "إذا تكلمت ستشتعل النيران اليوم" وعندما أراد الصحفي التأكد مما سمعه، فأكد صلاح "نعم بالتأكيد النيران".

صلاح بعد المشادة مع كلوب: إذا تكلمت ستشتعل النيران اليوم.https://t.co/p6U5TcbqyW pic.twitter.com/C5CrI1FBbp — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) April 27, 2024

وكان قرار عدم إشراك صلاح أساسيا في المباراة صادما للكثير من المراقبين والجماهير، لأن ليفربول كان بأمس الحاجة للانتصار والحفاظ على حظوظه في البقاء بالسباق للمنافسة على لقب البريميرليغ.

وعلق النجم السابق للكرة المصرية والمحلل الحالي في قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة على الشجار بأنه "غاضب من محمد صلاح، هذا مدربك يجب أن تحترمه، هو يعطيك تعليمات، عليك أن تستمع، العلاقة الشخصية بين الرجلين كانت ممتازة ومثالا يحتذى في عالم كرة القدم، فالرجلان حققا تاريخا في ليفربول، وكانت هذه اللقطة نهاية سيئة لمرحلة تاريخية".

وتابع "أمر طبيعي وعادي أن تخسر مباريات ونقاطا وألقابا، ولكن هذه الحادثة مؤسفة، صحيح أن اللوم على العلن فضيحة، ولكن الحق على صلاح".

أما النجم السابق للكرة السعودية ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" ياسر القحطاني فقال إن "الحادثة أظهرت أن تراجع نتائج ليفربول في الفترة الماضية ليس فقط فنيا بل أيضا مسلكيا، وكلوب بدأ يفقد السيطرة على غرفة الملابس، ردة فعل صلاح خاطئة ولكن كلوب أخطأ أيضا في الطريقة التي أعطى فيها التعليمات لصلاح أمام الكاميرات".

وختم أن عواقب هذه اللقطة ستكون "انقساما في غرفة الملابس، وهذه الحادثة تراكمية وليست وليدة اللحظة، ولكنها انفجرت في مباراة اليوم".

ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن رأيهم في الحادثة، فكتب أحدهم على موقع إكس "صلاح غاضب لأنه كان يجب أن يشترك منذ بداية الشوط الثاني وليس في آخر 10 دقائق".

وعلق آخر "غرفة الملابس انهارت، ليست طريقة مثالية لنهاية عهد كلوب".