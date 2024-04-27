شاهد.. كواليس المشادة الكلامية بين صلاح وكلوب مدرب ليفربول

شهد التعادل بين ويستهام يونايتد وضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشادة بين النجم المصري محمد صلاح ومدرّبه الألماني يورغن كلوب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، حواراً ساخناً بين صلاح وكلوب الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، ولم ينته إلا بتدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

البداية كانت قبل إشراك صلاح كبديل، إذ تعود كلوب على السلام على اللاعبين البدلاء واحتضانهم قبل إشراكهم ولكن السلام بين صلاح وكلوب كان باردا.

وبعد ذلك، سار المدرب الألماني نحو صلاح ليعطيه التوجيهات الأخيرة قبل النزول لأرض الملعب، ولكن الدولي المصري بدا وكأنه يعترض على كلمات كلوب الأخيرة، ملوحًا بذراعيه بينما صرخ مدربه عليه من بعيد.

وكادت المشادة الكلامية أن تتحول إلى تضارب بعد أن حاول صلاح الاقتراب من المدرب الألماني ولكن تدخل نونيز وجو غوميز أنهى الشجار الذي كان ممكن أن يتطور إلى ما لا يحمد عقباه أمام الكاميرات.

وكان قرار عدم إشراك صلاح أساسيا في المباراة صادما للكثير من المراقبين والجماهير لأن ليفربول كان بأمس الحاجة للانتصار والحفاظ على حظوظه في البقاء بالسباق للمنافسة على لقب البريميرليغ.

وعلق النجم السابق للكرة المصرية والمحلل الحالي في قنوات "بي إن سبورتس"، محمد أبو تريكة على الشجار، إنه "غاضب من محمد صلاح، هذا مدربك يجب أن تحترمه هو يعطيك تعليمات عليك أن تستمع، العلاقة الشخصية بين الرجلين كانت ممتازة ومثالا يحتذى في عالم كرة القدم، فالرجلان حققا تاريخ في ليفربول وكان هذه اللقطة نهاية سيئة لمرحلة تاريخية".

وتابع "أمر طبيعي وعادي أن تخسر مباريات ونقاط وألقاب ولكن هذه الحادثة مؤسفة، صحيح أن اللوم على العلن فضيحة، ولكن الحق على صلاح"

أما النجم السابق للكرة السعودية ومحلل قنوات بي إن سبورتس ياسر القحطاني، فقال إن "الحادثة أظهرت أن تراجع نتئج ليفربول في الفترة الماضية ليست فقط فنية بل أيضا مسلكية، وكلوب بدأ يفقدن السيطرة على غرفة الملابس، ردة فعل صلاح خاطئة ولكن كلوب أخطأ -أيضا- في الطريقة التي أعطى فيها التعليمات لصلاح أمام الكاميرات"

وختم أن عواقب هذه اللقطة ستكون "انقسام في غرفة الملابس، وهذه الحادثة تراكمية وليست وليدة اللحظة ولكنها انفجرت في مباراة اليوم"

ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا عبر كثيرون عن رأيهم في الحادثة:

وكتب أحدهم على موقع "إكس": صلاح غاضب لأنه كان يجب أن يشترك منذ بداية الشوط الثاني وليس في أخر 10 دقائق.

وعلق آخر: غرفة الملابس انهارت، ليس طريقة مثالية لنهاية عهد كلوب.