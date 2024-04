رسالة رونالدو الصادمة لمدرب مانشستر يونايتد السابق

بعد مرور 3 سنوات، كشف أخيرا عن فحوى الرسالة القاسية التي وجهها كريستيانو رونالدو (نجم النصر السعودي) إلى المدرب رالف رانجنيك خلال فترته التدريبة المؤقتة لمانشستر يونايتد.

وعاد رونالدو إلى يونايتد عام 2021 قادما من يوفنتوس مقابل 25.5 مليون دولار، وكان يدربه أولي غونار سولشاير، ولكن تمت إقالة النرويجي في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، وخلفه رانجنيك بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فقد قدم رونالدو طلبًا إلى رانجنيك بخصوص وقت لعبه، مشيرا إلى أنه سيلعب 4 مباريات من أصل خمس، وأنه في المباراة الوحيدة التي سيغيب عنها لن يجلس على مقاعد البدلاء بل سيشاهدها في المنزل.

وبقي رونالدو في يونايتد حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن قبل مغادرته انتقد المدربَ الألماني بشدة خلال مقابلة مع "بيرس مورغان".

وأشار رونالدو إلى رانجنيك خلال المقابلة، قائلا إنه لم يفهم كيف تم تعيينه كمدير رياضي لمانشستر يونايتد.

وقال "الدون" أيضا "لا أعرف ما الذي يحدث، ولكن منذ رحيل السير أليكس فيرغسون، لم أر أي تطور في النادي، وكان التقدم صفرًا".

وأضاف "على سبيل المثال، لدينا نقطة مثيرة للاهتمام وهي أن النادي مثل مانشستر يونايتد بعد إقالة أولى، قاموا بإحضار المدير الرياضي رانجنيك، وهو أمر لا يفهمه أحد. هذا الرجل ليس مدربا. ناد كبير مثل مانشستر يونايتد يعينه مديرًا رياضيًا. لم أتفاجأ أنا فقط بل العالم أجمع؟".

وفي المجمل، شارك رونالدو في 22 مباراة تحت قيادة رانجنيك، سجل خلالها 12 هدفًا.

"If you’re not even a coach, how are you going to be the boss of Man Utd? I’d never even heard of him." Cristiano Ronaldo On Ralf Rangnick

📸 Credit: @ManUtd #ManchesterUnited #CristianoRonaldo #RalfRangnick #ManUtd pic.twitter.com/wStySjcCvU

— nnis (@nnis_sports) November 14, 2022