شاهد.. الأهلي يواجه الترجي في "نهائي عربي خالص" لدوري أبطال أفريقيا

يشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا مواجهة عربية خالصة بين الأهلي المصري والترجي التونسي، بعد فوز الأول على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، وانتصار الفريق التونسي على صن داونز.

وهي المواجهة العربية الخالصة الثالثة تواليا.

وبلغ الترجي النهائي بعدما كرر فوزه بهدف نظيف على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا، ليتفوق بهدفين دون رد في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وسيلعب الترجي، الذي ضمن بلوغ كأس العالم للأندية الموسعة عام 2025، أمام الأهلي المصري حامل اللقب في النهائي.

وسجل رائد بوشنيبة هدف فوز الضيوف في الدقيقة الـ57 بتسديدة خدعت رونوين وليامز حارس ماميلودي صن داونز.

والهدف هو الأول الذي يهز شباك صن داونز على ملعبه في النسخة الحالية من البطولة.

وتوقفت المباراة بعد نحو 20 دقيقة من البداية، بسبب عاصفة رعدية تسببت في قطع الكهرباء عن بعض أجزاء الملعب، وطلب الحكم من لاعبي الفريقين التوجه لمقاعد البدلاء قبل الدخول لغرفة تبديل الملابس بسبب الظروف المناخية وهطول الأمطار بغزارة.

وبعد نحو ساعة من توقف المباراة، عاد اللاعبون لأرض الملعب.

ووقف أمان الله مميش حارس الترجي أمام محاولات صاحب الأرض في الشوط الأول، بعدما أبعد أكثر من فرصة، أبرزها من المهاجم بيتر شالويلي الذي سدد من مدى قريب في وقت مبكر.

الأهلي يدافع عن لقبه

وفي القاهرة، هزم الأهلي المصري، حامل اللقب، ضيفه مازيمبي بثلاثية نظيفة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، ليصعد للنهائي بهذه النتيجة بعدما انتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل السلبي.

وسجل ثلاثية الأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة الـ68، ووسام أبو علي في الدقيقة الـ83، وأكرم توفيق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسجل مازيمبي هدف التقدم في الدقيقة 58 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدها رامي ربيعة برأسه، قبل أن تصل إلى جويل بيا لتصل إلى فيليبي كينزومبي في الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء فيمرر كرة عرضية ارتقى إليها بيا وقابلها بضربة رأس قوية لتعانق الكرة الشباك.

لكن عاد الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد وألغى الهدف بداعي أن الكرة لمست يد بيا أثناء قيام ربيعة بإبعاد الكرة.