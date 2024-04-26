شاهد.. سيتي يستعرض برباعية أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

بات مانشستر سيتي حامل اللقب على بعد نقطة واحدة من أرسنال متصدر الترتيب بعد فوزه الساحق على حساب مضيفه برايتون برباعية نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس.

وأصبح في رصيد السيتي 76 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن ارسنال المتصدر، الا أنّ فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لا يزال يملك مباراة أقل، ما يضعه في موقف متقدم لإحراز اللقب للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم. في المقابل، تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 74 نقطة بعدما تلقى هزيمة مؤلمة على يد جاره إيفرتون 0-2 الأربعاء.

وتلقى برايتون هزيمته الحادية عشرة مقابل 11 فوزا و11 تعادلا ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.

ومع خروجه من دوري أبطال اوروبا في الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد بركلات الترجيح بعد تعادلهما في مجموع المباراتين 4-4، بات تركيز سيتي على إحراز ثنائية الدوري والكأس التي بلغ مباراتها النهائية لمواجهة جاره مانشستر يونايتد بعد تخطيه تشلسي في الدور نصف النهائي.

ومنح دي بروين السيتي تقدما مبكرا من كرة رأسية (17)، مسجلا هدفه الرابع في آخر خمس مباريات، علما أنّ هذا الهدف هو الأول للبلجيكي برأسه في مسيرته الطويلة بالدوري الانجليزي.

وضاعف فودن من تقدم فريقه بعدما كسب الأخير ركلة حرّة، ولم يهدر الفرصة لترجمتها بتسديدة قوية ارتدت من اللاعب الألماني باسكال غروس في طريقها إلى المرمى (26).

وأضاف فودن بعد ثماني دقائق هدفه الـ 24 في جميع المسابقات هذا الموسم ليضع فريقه في مأمن قبل نهاية الشوط الاول (34).

Goal! Man City race into a 3-0 lead! Sensational pressing and it's a fine finish from Phil Foden. #beINPL #BHAMCI pic.twitter.com/WQfJFGSSVJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 25, 2024

وفكّ ألفاريز عقدته التهديفية في الفترة الأخيرة بعد أن سجّل هدفا يتيما في آخر 16 مباراة، وتمكن اللاعب الذي حلّ في المباراة بديلا للنرويجي إيرلينغ هالاند من تسجيل هدفه الأول في الدوري منذ يناير/كانون الثاني (62).