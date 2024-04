شاهد.. سيتي يستعرض برباعية أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

بات مانشستر سيتي، حامل اللقب، على بُعد نقطة واحدة من أرسنال متصدر الترتيب بعد فوزه الساحق على حساب مضيفه برايتون برباعية نظيفة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس.

وأصبح في رصيد السيتي 76 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، إلا أنّ فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لا يزال يملك مباراة أقل، ما يضعه في موقف متقدم لإحراز اللقب للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم. في المقابل، تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 74 نقطة، بعدما تلقى هزيمة مؤلمة على يد جاره إيفرتون 0-2 الأربعاء الماضي.

وتلقى برايتون هزيمته الـ11 مقابل 11 فوزا و11 تعادلا، ليبقى في المركز الـ11 برصيد 44 نقطة.

ومع خروجه من دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد بركلات الترجيح بعد تعادلهما في مجموع المباراتين 4-4، بات تركيز سيتي على إحراز ثنائية الدوري والكأس التي بلغ مباراتها النهائية لمواجهة جاره مانشستر يونايتد بعد تخطيه تشلسي في الدور نصف النهائي.

ومنح دي بروين السيتي تقدما مبكرا من كرة رأسية (17)، مسجلا هدفه الرابع في آخر 5 مباريات، علما أنّ هذا الهدف هو الأول للبلجيكي برأسه في مسيرته الطويلة في الدوري الإنجليزي.

وضاعف فودن من تقدم فريقه بعدما كسب الأخير ركلة حرّة، ولم يهدر الفرصة لترجمتها بتسديدة قوية، ارتدت من اللاعب الألماني باسكال غروس في طريقها إلى المرمى (26).

وأضاف فودن بعد 8 دقائق هدفه الـ24 في جميع المسابقات هذا الموسم، ليضع فريقه في مأمن قبل نهاية الشوط الأول (34).

Goal!

Man City race into a 3-0 lead! Sensational pressing and it's a fine finish from Phil Foden. #beINPL #BHAMCI pic.twitter.com/WQfJFGSSVJ

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 25, 2024