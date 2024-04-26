أعظم 10 لاعبين هولنديين في تاريخ كرة القدم

أنجبت هولندا ثروة من المواهب الكروية على مر السنين، بدءا من رواد كرة القدم الشاملة وحتى عظماء العصر الحديث، الذين تركوا بصمات لا تُمحى في ذاكرة عشاق كرة القدم عبر العالم، أمثال يوهان كرويف، وآريين روبن، ورونالد كومان.

وحقق نجوم مثل رود غوليت وماركو فان باستن نجاحا باهرا بالأندية وعلى المستوى الدولي.

ومن حقبة كرة القدم الشاملة في السبعينيات إلى مرحلة أبطال أوروبا عام 1988، تألق عدد كبير من اللاعبين الهولنديين الرائعين، أمثال يوهان كرويف الساحر إلى جنرال خط الوسط كلارنس سيدورف والمدافع المتعطش للأهداف رونالد كومان.

قائمة أساطير الكرة الهولندية بناء على المعايير التالية:

الإنجازات مع المنتخب: (الألقاب، الظهور، الأهداف، التمريرات الحاسمة).

(الألقاب، الظهور، الأهداف، التمريرات الحاسمة). الإنجازات مع النادي: (الألقاب، الظهور، الأهداف، التمريرات الحاسمة).

(الألقاب، الظهور، الأهداف، التمريرات الحاسمة). الجوائز الفردية.

الإرث في عالم كرة القدم: على المستوى الدولي والأندية.

10- إدوين فان دير سار: (1989-2011).

9- آريين روبن: (1989-2011).

8- كلارنس سيدورف: (1992-2014).

7- رونالد كومان: (1980-1997).

6- فرانك ريكارد: (1980-1995).

5- يوهان نيسكينز: (1970-1991).

Today we celebrate an Oranje legend! 🧡 Turning 7️⃣2️⃣ years old today: Johan Neeskens! 🎈#NothingLikeOranje pic.twitter.com/tI8jWkulJ5 — OnsOranje (@OnsOranje) September 15, 2023

4- دينيس بيركامب: (1987-2006).

3- رود خوليت: (1978-1998).

2- ماركو فان باستن: (1982-1995).

1- يوهان كرويف: (1964-1984).