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أعظم 10 لاعبين هولنديين في تاريخ كرة القدم

Dutch midfielder Johann Cruyff dribbles Dutch midfielder Johann Cruyff dribbles past Argentinian goalkeeper Daniel Carnevali on his way to scoring a goal during the World Cup quarterfinal soccer match between the Netherlands and Argentina on June, 26, 1974 in Gelsenkirchen. Cruyff scored two goals to help the Netherlands defeat Argentina 4-0. AFP PHOTO (Photo credit should read STF/AFP via Getty Images)
يوهان كرويف يعد أعظم لاعب هولندي في التاريخ (غيتي)
26/4/2024

أنجبت هولندا ثروة من المواهب الكروية على مر السنين، بدءا من رواد كرة القدم الشاملة وحتى عظماء العصر الحديث، الذين تركوا بصمات لا تُمحى في ذاكرة عشاق كرة القدم عبر العالم، أمثال يوهان كرويف، وآريين روبن، ورونالد كومان.

وحقق نجوم مثل رود غوليت وماركو فان باستن نجاحا باهرا بالأندية وعلى المستوى الدولي.

ومن حقبة كرة القدم الشاملة في السبعينيات إلى مرحلة أبطال أوروبا عام 1988، تألق عدد كبير من اللاعبين الهولنديين الرائعين، أمثال يوهان كرويف الساحر إلى جنرال خط الوسط كلارنس سيدورف والمدافع المتعطش للأهداف رونالد كومان.

قائمة أساطير الكرة الهولندية بناء على المعايير التالية:

  • الإنجازات مع المنتخب: (الألقاب، الظهور، الأهداف، التمريرات الحاسمة).
  • الإنجازات مع النادي: (الألقاب، الظهور، الأهداف، التمريرات الحاسمة).
  • الجوائز الفردية.
  • الإرث في عالم كرة القدم: على المستوى الدولي والأندية.

 

10- إدوين فان دير سار: (1989-2011).

9- آريين روبن: (1989-2011).

8- كلارنس سيدورف: (1992-2014).

7- رونالد كومان: (1980-1997).

6- فرانك ريكارد: (1980-1995).

5- يوهان نيسكينز: (1970-1991).

4- دينيس بيركامب: (1987-2006).

3- رود خوليت: (1978-1998).

2- ماركو فان باستن: (1982-1995).

1- يوهان كرويف: (1964-1984).

المصدر : الصحافة البريطانية