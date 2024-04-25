77 موهبة تتنافس على جوائز كرة القدم الإسبانية 2024

أعلنت مؤسسة " فوتبول درافت" عن قائمة اللاعبين الذين سيتنافسون على جوائز كرة القدم الإسبانية في نسخة 2024، وقامت اللجنة الفنية باختيار مبدئي شمل 77 لاعبًا.

وضمت القائمة أفضل اللاعبين الإسبان تحت 21 عاما الذين ينشطون في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويكافئ برنامج "فوتبول درافت" المواهب الشابة في كرة القدم الإسبانية منذ عام 2006.

وهذه قائمة أفضل 20 لاعبا في فوتبول درافت:

1- الحارس أندير أسترالاغا: 2004 (برشلونة).

2- أليخاندرو خيمينيز: 2005 (ميلان).

3- هيكتور فورت: 2006 (برشلونة).

4- رافاييل أوبرادور: 2004 (ريال مدريد).

MARCA: Real Madrid beat Barcelona to sign of 16-year-old left-back Rafael Obrador from Mallorca. He is one of the most talented young players in Spanish football. pic.twitter.com/7NeAI46Spb — All Whites Bangladesh (@allwhitesbd) October 5, 2020

5- يان فورنس: 2004 (إسبانيول).

6- باو كوبارسي: 2007 (برشلونة).

7- أندريس كوينكا: 2007 (برشلونة).

8- الأمين جمال: 2007 (برشلونة).

9- خوليو دياز ديل رومو: 2005 (أتلتيكو مدريد).

10- كريستيان موسكويرا: 2004 (فالنسيا).

11- دانييل مونيوز 2006 (أتلتيكو مدريد).

12- جاكوبو رامون: 2005 (ريال مدريد).

13- دين هويجسن: 2005 (روما).

14- سيرجي دومينغيز 2005 (برشلونة).

15- أليكسيس أولميدو: 2006 (برشلونة).

16- غونزالو غارسيا: 2004 (ريال مدريد).

17- مارك غويو: 2006 (برشلونة).

18- باولو ياغو: 2007 (ريال مدريد).

19- الحارس سيزار فرنانديز غونزاليس: 2004 (سيلتا فيغو).

20- خافيير بوار: 2005 (أتلتيكو مدريد).