رياضة|الدوري الألماني

77 موهبة تتنافس على جوائز كرة القدم الإسبانية 2024

الأمين جمال موهبة برشلونة من بين المتنافسين على جوائز الكرة الإسبانية عام 2024 (الفرنسية)
25/4/2024

أعلنت مؤسسة " فوتبول درافت" عن قائمة اللاعبين الذين سيتنافسون على جوائز كرة القدم الإسبانية في نسخة 2024، وقامت اللجنة الفنية باختيار مبدئي شمل 77 لاعبًا.

وضمت القائمة أفضل اللاعبين الإسبان تحت 21 عاما الذين ينشطون في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويكافئ برنامج "فوتبول درافت" المواهب الشابة في كرة القدم الإسبانية منذ عام 2006.

وهذه قائمة أفضل 20 لاعبا في فوتبول درافت:

1- الحارس أندير أسترالاغا: 2004 (برشلونة).

2- أليخاندرو خيمينيز: 2005 (ميلان).

3- هيكتور فورت: 2006 (برشلونة).

4- رافاييل أوبرادور: 2004 (ريال مدريد).

 

5- يان فورنس: 2004 (إسبانيول).

6- باو كوبارسي: 2007 (برشلونة).

7- أندريس كوينكا: 2007 (برشلونة).

8- الأمين جمال: 2007 (برشلونة).

9- خوليو دياز ديل رومو: 2005 (أتلتيكو مدريد).

 

10- كريستيان موسكويرا: 2004 (فالنسيا).

 

 

11- دانييل مونيوز 2006 (أتلتيكو مدريد).

12- جاكوبو رامون: 2005 (ريال مدريد).

13- دين هويجسن: 2005 (روما).

14- سيرجي دومينغيز 2005 (برشلونة).

15- أليكسيس أولميدو: 2006 (برشلونة).

16- غونزالو غارسيا: 2004 (ريال مدريد).

17- مارك غويو: 2006 (برشلونة).

18- باولو ياغو: 2007 (ريال مدريد).

19- الحارس سيزار فرنانديز غونزاليس: 2004 (سيلتا فيغو).

20- خافيير بوار: 2005 (أتلتيكو مدريد).

المصدر : ماركا