77 موهبة تتنافس على جوائز كرة القدم الإسبانية 2024

أعلنت مؤسسة " فوتبول درافت" عن قائمة اللاعبين الذين سيتنافسون على جوائز كرة القدم الإسبانية في نسخة 2024، وقامت اللجنة الفنية باختيار مبدئي شمل 77 لاعبًا.

وضمت القائمة أفضل اللاعبين الإسبان تحت 21 عاما الذين ينشطون في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويكافئ برنامج "فوتبول درافت" المواهب الشابة في كرة القدم الإسبانية منذ عام 2006.

1- الحارس أندير أسترالاغا: 2004 (برشلونة).

2- أليخاندرو خيمينيز: 2005 (ميلان).

3- هيكتور فورت: 2006 (برشلونة).

4- رافاييل أوبرادور: 2004 (ريال مدريد).

MARCA: Real Madrid beat Barcelona to sign of 16-year-old left-back Rafael Obrador from Mallorca. He is one of the most talented young players in Spanish football. pic.twitter.com/7NeAI46Spb

— All Whites Bangladesh (@allwhitesbd) October 5, 2020