رياضة|الدوري الإسباني

هل الأمين جمال خليفة ميسي؟.. كابيلو يجيب ويختار الأفضل بين رونالدو والبولغا

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 19: Lionel Messi of Paris Saint-Germain walks past Cristiano Ronaldo of Riyadh XI after scoring the side's first goal during the Winter Tour 2023 friendly between Paris Saint-Germain and Riyadh XI at King Fahd International Stadium on January 19, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
الجدل لايزال دائرا بخصوص من الأفضل بين رونالدو وميسي (غيتي)
25/4/2024-|آخر تحديث: 25/4/202412:26 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

شارك المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، وجهة نظره حول الجدل الدائر بخصوص من الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كما تطرق إلى موهبة الأمين جمال نجم برشلونة واحتمال أن يكون خليفة "البولغا".

ويتمتع الأسطورتان ميسي ورونالدو، بسجل مثير للإعجاب، إذ فازا بعشرات الألقاب الجماهيرية والجوائز الفردية بينها 13 كرة ذهبية. ورغم أن عصرهما شارف على الانتهاء، يستمر الجدل حول هوية اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

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وبالاعتماد على خبرته التدريبية الواسعة مع أندية مرموقة مثل ميلان وريال مدريد ويوفنتوس، قدم كابيلو رؤيته حول هذا الأمر خلال حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية في مدريد.

 

وقال "بالنسبة لي، إذا خيرتني بين رونالدو وميسي، سأختار النجم الأرجنتيني. رونالدو هداف عظيم، يسدد، يفعل كل شيء، يعرف كيف يفعل كل شيء، لكنه ليس عبقريا، الأمر بهذه البساطة".

وتابع "يمكن تعريف ميسي وبيليه ومارادونا ورونالدو على هذا النحو بأنّهم أفضل لاعبي التاريخ ولكن أنا لا أعتبر كريستيانو رونالدو بينهم، بالتأكيد هو لاعب عظيم، فاز بالألقاب والكرة الذهبية".

وختم بالقول "حينما لعبت ضد ميسي طلبت من ريكارد (فرانك ريكارد مدرب برشلونة الأسبق) بعد مرور 20-25 دقيقة من المُباراة أن يوافق على استعارة اللاعب وقتها، لأنه كان عبقريا".

ويشير كابيلو في حديثه إلى مواجهة يوفنتوس (كان مدربا لليوفي) وبرشلونة عام 2005 ووقتها لم يكن ميسي بعد استدعي للعب في الفريق الأول للبرسا.

الأمين جمال

من جانب آخر، يرى كابيلو أن الأمين جمال لاعب برشلونة لن يكون ميسي الجديد رغم مستوياته الرائعة هذا الموسم مع النادي الكتالوني، حيث أصبح أحد أعمدة الفريق رغم صغر سنه.

فعند سؤاله عن موهبة جمال اعتبر كابيلو أنه "لاعب يملك الكثير من الجودة، وهو مُبهر جدا، ولكنه لن يكون عبقريا، ميسي وبيليه ومارادونا كانوا عباقرة، ورونالدو كان قريبا جدا".

ويبلغ جمال من العُمر 16 سنة، ويلعب في مركز لاعب الجناح الأيمن، وينتهي عقده مع برشلونة في يونيو/حزيران 2026.

ولعب جمال حتى الآن 45 مُباراة مع الفريق الأول لنادي برشلونة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 8.

المصدر : مواقع إلكترونية