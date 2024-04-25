موعد مباراتي الأهلي ضد مازيمبي والترجي ضد صن دوانز والقنوات الناقلة

يطمح الترجي التونسي والأهلي المصري إلى خوض نهائي عربي خالص للموسم الثالث توالياً في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وإبقاء اللقب في منطقة الشمال للموسم الثامن توالياً.

ويضع الفريق التونسي نصب عينيه التأهل إلى النهائي، عندما يحضر متفوّقاً بهدف إلى بريتوريا لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الجمعة، بينما يطغى الحذر على الأهلي حامل اللقب عندما يستقبل مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في القاهرة بعدما تعادلا سلباً ذهاباً.

وتملك الأطراف الأربعة في نصف النهائي 21 لقباً في جعبتها، إذ توّج الأهلي 11 مرّة (رقم قياسي) ومازيمبي 5 مرات آخرها عام 2015، والترجي 4 مرات آخرها عام 2019 مقابل لقب وحيد لصن داونز (عام 2016).

Let’s get ready for tomorrow’s action. 🚨 Set your clock from now! ⏰#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/HpYkj8vYuC — TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 25, 2024

نهائي قاري ومونديال أندية

ويفصل حاجز أخير الترجي عن الظهور في النهائي لأوّل مرة منذ 2019، في مسعاه للتأهل لمونديال الأندية في نسخته المحدّثة لعام 2025 بالولايات المتحدة، بعدما ضمن كل من الأهلي والوداد البيضاوي بطاقتين من الأربع المخصّصة لأفريقيا.

ويتنافس فريق "باب سويقة" على البطاقتين المتبقيتين مع صن داونز ومازيمبي.

ويعي الترجي ما ينتظره من ضغط في ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" كما أن الضغط سيكون أيضاً على أصحاب الأرض بعد تأخرهم ذهاباً بهدف البرازيلي يان ساس.

وخاض الفريق 11 مباراة ضمن دور المجموعات والأدوار الإقصائية حافظ خلالها على نظافة شباكه في 10 مناسبات.

وسيكون صن داونز، الطامح إلى الجمع بين لقبي دوري أفريقيا ودوري الأبطال، تحت ضغط جماهيره من أجل قلب تأخره.

ويعاني الفريق "البرازيلي" من عقم تهديفي، إذ لم يسجّل في مبارياته الثلاث الأخيرة بدوري الأبطال، رغم وجود أسماء بارزة في خطه الأمامي مثل ثيمبا زواني، والأوروغواياني غاستون سيرينو والناميبي بيتر شالوليلي، كما يعوّل موكوينا على الحارس الدولي رونوين وليامس، والبرازيلي لوكاس كوشتا، والتشيلي ايفان أليندي والمدافع المغربي عبد المنعم بوطويل.

متى موعد مباراة الترجي وصن داونز؟

تقام مباراة الترجي وصن داونز غدا الجمعة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة مساء (19:00) بتوقيت تونس.

ويدير المواجهة الحكم السنغالي عيسى سي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصن داونز؟

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق النقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث المباراة على قناة (beIN Sports HD 5).

كما يمكنكم متابعة مباراة الترجي وصن داونز عبر موقع "الجزيرة نت" في تغطية مباشرة لحظة بلحظة لأهم وأبرز الأحداث والأهداف.

الأهلي ضد مازيمبي

وصف مدافع الأهلي المصري ياسر إبراهيم التعادل السلبي الذي آلت إليه المواجهة مع مازيمبي في لوبومباشي بالـ"خادع" قبل الإياب الذي سيحتضنه ملعب القاهرة الدولي أمام 50 ألف متفرّج وافقت الجهات المختصة على حضورهم لمؤازرة الفريق القاهري.

ويعود إبراهيم بعدما غاب عن لقاء الذهاب، ليدعم تشكيلة المدرب السويسري مارسيل كولر الذي جهّز قوته الضاربة لمواجهة مازيمبي.

وسيفتقد مازيمبي قائده كيفن مونديكو وغلوار موغايا ومارسيل نغيمبي لعدم تعافيهم من الإصابة، إلا أن المدرب السنغالي لامين ندياي سيستعيد خدمات الجناح المالي شيخ فوفانا ولاعب الوسط سيرغي موكوكو والحارس النيجيري سليمان شايبو.

📽️ 𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦: After a great effort from both sides, the game ends in a draw to leave the decision to the 2nd leg. ☑️#TotalEnergiesCAFCL | @Football2Gether pic.twitter.com/mxLBkiouyN — TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 22, 2024

متى موعد مباراة الأهلي ومازيمبي؟

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا، الساعة 11 (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق، منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم كيني بقيادة حكم الساحة بيتر واويرو.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي؟

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق النقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في بث مباشر على قناة (beIN Sports HD 6).

كما يمكنكم متابعة مباراة الأهلي ومازيمبي عبر موقع "الجزيرة نت" في تغطية مباشرة لحظة بلحظة لأهم وأبرز الأحداث والأهداف.