موعد مباراتي الأهلي ضد مازيمبي والترجي ضد صن دوانز والقنوات الناقلة

يطمح الترجي التونسي والأهلي المصري إلى خوض نهائي عربي خالص للموسم الثالث توالياً في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وإبقاء اللقب في منطقة الشمال للموسم الثامن توالياً.

ويضع الفريق التونسي نصب عينيه التأهل إلى النهائي، عندما يحضر متفوّقاً بهدف إلى بريتوريا لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الجمعة، بينما يطغى الحذر على الأهلي حامل اللقب عندما يستقبل مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في القاهرة بعدما تعادلا سلباً ذهاباً.

وتملك الأطراف الأربعة في نصف النهائي 21 لقباً في جعبتها، إذ توّج الأهلي 11 مرّة (رقم قياسي) ومازيمبي 5 مرات آخرها عام 2015، والترجي 4 مرات آخرها عام 2019 مقابل لقب وحيد لصن داونز (عام 2016).

Set your clock from now! ⏰ #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/HpYkj8vYuC

ويفصل حاجز أخير الترجي عن الظهور في النهائي لأوّل مرة منذ 2019، في مسعاه للتأهل لمونديال الأندية في نسخته المحدّثة لعام 2025 بالولايات المتحدة، بعدما ضمن كل من الأهلي والوداد البيضاوي بطاقتين من الأربع المخصّصة لأفريقيا.

ويتنافس فريق "باب سويقة" على البطاقتين المتبقيتين مع صن داونز ومازيمبي.

ويعي الترجي ما ينتظره من ضغط في ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" كما أن الضغط سيكون أيضاً على أصحاب الأرض بعد تأخرهم ذهاباً بهدف البرازيلي يان ساس.

وخاض الفريق 11 مباراة ضمن دور المجموعات والأدوار الإقصائية حافظ خلالها على نظافة شباكه في 10 مناسبات.

وسيكون صن داونز، الطامح إلى الجمع بين لقبي دوري أفريقيا ودوري الأبطال، تحت ضغط جماهيره من أجل قلب تأخره.

ويعاني الفريق "البرازيلي" من عقم تهديفي، إذ لم يسجّل في مبارياته الثلاث الأخيرة بدوري الأبطال، رغم وجود أسماء بارزة في خطه الأمامي مثل ثيمبا زواني، والأوروغواياني غاستون سيرينو والناميبي بيتر شالوليلي، كما يعوّل موكوينا على الحارس الدولي رونوين وليامس، والبرازيلي لوكاس كوشتا، والتشيلي ايفان أليندي والمدافع المغربي عبد المنعم بوطويل.

تقام مباراة الترجي وصن داونز غدا الجمعة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة مساء (19:00) بتوقيت تونس.

ويدير المواجهة الحكم السنغالي عيسى سي.

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق النقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث المباراة على قناة (beIN Sports HD 5).

كما يمكنكم متابعة مباراة الترجي وصن داونز عبر موقع "الجزيرة نت" في تغطية مباشرة لحظة بلحظة لأهم وأبرز الأحداث والأهداف.

💥 @ESTunis1919 takes the semi-finals lead with one goal in the 1st leg. #TotalEnergiesCAFCL | @Football2Gether pic.twitter.com/X8FPsZgN8Y

وصف مدافع الأهلي المصري ياسر إبراهيم التعادل السلبي الذي آلت إليه المواجهة مع مازيمبي في لوبومباشي بالـ"خادع" قبل الإياب الذي سيحتضنه ملعب القاهرة الدولي أمام 50 ألف متفرّج وافقت الجهات المختصة على حضورهم لمؤازرة الفريق القاهري.

ويعود إبراهيم بعدما غاب عن لقاء الذهاب، ليدعم تشكيلة المدرب السويسري مارسيل كولر الذي جهّز قوته الضاربة لمواجهة مازيمبي.

وسيفتقد مازيمبي قائده كيفن مونديكو وغلوار موغايا ومارسيل نغيمبي لعدم تعافيهم من الإصابة، إلا أن المدرب السنغالي لامين ندياي سيستعيد خدمات الجناح المالي شيخ فوفانا ولاعب الوسط سيرغي موكوكو والحارس النيجيري سليمان شايبو.

📽️ 𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦:

After a great effort from both sides, the game ends in a draw to leave the decision to the 2nd leg. ☑️#TotalEnergiesCAFCL | @Football2Gether pic.twitter.com/mxLBkiouyN

— TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 22, 2024