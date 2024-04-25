مصر تستضيف "سوبر غلوب" وبطولة العظماء السبعة لكرة اليد

قال الاتحاد المصري لكرة اليد -أمس الأربعاء- إن الاتحاد الدولي للعبة قرر منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر غلوب" 3 نسخ متتالية.

وذكر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن "كأس العالم للأندية هي البطولة الأكبر علي مستوى الأندية في العالم والتي تشارك فيها أبطال القارات".

وأضاف الاتحاد المصري أن "النسخة القادمة تقام خلال أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي".

وأشار على صفحته الرسمية إلى أن "الاتحاد الدولي منح مصر أيضا حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبعة ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم".

وأعرب رئيس الاتحاد المصري محمد الأمين عن سعادته "باستضافة مصر لحدثين عالميين من العيار الثقيل لأول مرة".

وأضاف "هذا ليس بجديد على مصر التي أصبحت في مقدمة دول العالم الجاذبة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية" موجها الشكر لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفي علي دعمه الكبير للمساعي المصرية لاستضافة مثل تلك البطولات.

وشدد الأمين على أن الاتحاد المصري لكرة اليد "يعمل بكل طاقته لخدمة بلده واستمرار صناعة مجد رياضة كرة اليد (المصرية) صاحبة الطموح العالمي".