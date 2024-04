لتصويب الوضع وبدء مرحلة جديدة.. اتحاد الكرة الإسباني "تحت الوصاية"

أعلنت الحكومة الإسبانية -اليوم الخميس- وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية، بعد ضلوعه في قضية فساد تلت فضيحة القبلة القسرية لرئيسه السابق لويس روبياليس على فم لاعبة في منتخب السيدات.

وأشار المجلس الأعلى التابع لوزارة الرياضة "اعتمدت الحكومة هذا القرار لإعادة تصويب الوضع الخطير لاتحاد كرة القدم، حتى يتمكّن الكيان من بدء مرحلة التجديد في مناخ من الاستقرار".

وقال المجلس في بيان "ستقوم لجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل التي أنشأها المجلس الأعلى للرياضة" والتي يديرها "أشخاص مستقلّون" بـ"الوصاية" على الاتحاد "الأشهر المقبلة" من أجل "مصلحة إسبانيا" المرشّحة لتنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.

The Spanish Government want to impose a three-person committee to lead the Spanish Football Federation until elections in September.

They want Vicente del Bosque to lead that committee.

(Diario AS) #RFEF #LaRoja pic.twitter.com/IwsWX0MGTy

— Football España (@footballespana_) April 25, 2024