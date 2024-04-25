كاف يعتبر اتحاد العاصمة خاسرا أمام نهضة بركان بسبب "القمصان المحتجزة"

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن اتحاد العاصمة الجزائري خسر مباراته في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي بثلاثية نظيفة بعد أزمة احتجاز قمصان الأخير.

ووجه الاتحاد الأفريقي رسالة إلى الاتحاد الجزائري تفيد أنه تم "معاقبة نادي اتحاد العاصمة باعتباره خاسرا".

وحوّلت لجنة المسابقات "القضية إلى لجنة الانضباط لبحث المزيد من العقوبات".

وأضافت اللجنة أن مباراة الإياب ستقام في موعدها على الملعب البلدي في "بركان" الأحد المقبل.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه حصل على نسخة من قرار "كاف" بشأن مباراته أمام اتحاد العاصمة.

وكان الفريق المغربي اعترض على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار "هواري بو مدين" في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي، بسبب تضمّن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وحضر النادي المغربي إلى ملعب "5 جويلية" الأحد الماضي لكنه بقي في غرفة تبديل الملابس حتى مرور موعد بداية اللقاء، بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان خلافا للطاقم التحكيمي للمباراة التي لم تنطلق أصلا.

وأبلغ مصدر من الاتحاد الجزائري للعبة رويترز أن الاتحاد "باشر الإجراءات لتقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية" فور صدور القرار من الكاف.