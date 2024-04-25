رياضة|بطولات عالمية

شاهد.. اليابان تفوز على قطر وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

فرحة لاعبي منتخب اليابان بعد الفوز على على قطر 4-2 (الفرنسية)
25/4/2024-|آخر تحديث: 25/4/202409:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)

فاز منتخب اليابان الأولمبي على نظيره القطري وحرمه في المضي قدما ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم تحت 23 سنة، المقامة حاليا في قطر.

وتأهل منتخب "الساموراي" للدور قبل النهائي بالمسابقة القارية، المؤهلة لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس هذا الصيف، عقب فوزه 4-2 على منتخب "العنابي" بعد التمديد في دور الثمانية للبطولة.

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وتقدم منتخب اليابان بهدف مبكر في الدقيقة الثانية حمل توقيع فوكي يامادا، قبل أن يتعادل أحمد هشام الراوي للمنتخب القطري في الدقيقة 24.

واضطر منتخب قطر للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه يوسف عبد الرحمن في الدقيقة 41.

لكن رغم النقص العددي، أضاف العنابي الهدف الثاني بواسطة جاسم جابر في الدقيقة 49.

وسرعان ما أدرك منتخب اليابان التعادل عن طريق سيجي كيمورا في الدقيقة 67، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ويلجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، حسم المنتخب الياباني الأمور لمصلحته، حيث أضاف ماو هوسويا الهدف الثالث في الدقيقة 101، بينما تكفل كوتارو أوتشينو بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 122.

وضرب منتخب اليابان موعدا في المربع الذهبي للبطولة يوم الاثنين المقبل مع الفائز من مباراة منتخبي العراق وفيتنام، التي تقام الجمعة بدور الثمانية.

يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأوائل سوف تشارك في أولمبياد باريس 2024، في حين يلعب صاحب المركز الرابع بالمسابقة مع منتخب غينيا الذي أحرز المركز ذاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت بالمغرب العام الماضي.

المصدر : الألمانية