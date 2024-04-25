شاهد.. اليابان تفوز على قطر وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

فاز منتخب اليابان الأولمبي على نظيره القطري وحرمه في المضي قدما ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم تحت 23 سنة، المقامة حاليا في قطر.

وتأهل منتخب "الساموراي" للدور قبل النهائي بالمسابقة القارية، المؤهلة لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس هذا الصيف، عقب فوزه 4-2 على منتخب "العنابي" بعد التمديد في دور الثمانية للبطولة.

وتقدم منتخب اليابان بهدف مبكر في الدقيقة الثانية حمل توقيع فوكي يامادا، قبل أن يتعادل أحمد هشام الراوي للمنتخب القطري في الدقيقة 24.

شوف الهدف |

منتخب اليابان يتقدم 1-0 على منتخبنا الوطني في الدقيقة الثانية .. ربع نهائي بطولة كأس اسيا تحت 23 عاماً #مع_العنابي_بالملعب || #الطريق_إلى_باريس #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23AsianCup pic.twitter.com/MPe6zBh7MH — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2024

واضطر منتخب قطر للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه يوسف عبد الرحمن في الدقيقة 41.

شوف |

منتخبنا الوطني يتعادل 1-1 اليابان عن طريق أحمد الراوي في الدقيقة 24 .. ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما#مع_العنابي_بالملعب || #الطريق_إلى_باريس#هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23AsianCup pic.twitter.com/Uik4eXOopK — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2024

لكن رغم النقص العددي، أضاف العنابي الهدف الثاني بواسطة جاسم جابر في الدقيقة 49.

هدف |

منتخبنا الوطني يتقدم 2 – 1 أمام اليابان عن طريق جاسم جابر في الدقيقة 49 .. ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما#مع_العنابي_بالملعب || #الطريق_إلى_باريس#هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23AsianCup pic.twitter.com/2BxMHbxb9m — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2024

وسرعان ما أدرك منتخب اليابان التعادل عن طريق سيجي كيمورا في الدقيقة 67، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ويلجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

شوف الهدف |

منتخب اليابان يتعادل 2-2 أمام منتخبنا الوطني في الدقيقة 67 .. ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما #مع_العنابي_بالملعب || #الطريق_إلى_باريس #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23AsianCup pic.twitter.com/LMfn4jllbO — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2024

وخلال الوقت الإضافي، حسم المنتخب الياباني الأمور لمصلحته، حيث أضاف ماو هوسويا الهدف الثالث في الدقيقة 101، بينما تكفل كوتارو أوتشينو بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 122.

شوف الهدف |

منتخب اليابان يتقدم 3-2 على منتخبنا الوطني في الدقيقة 101 .. ربع نهائي بطولة كأس اسيا تحت 23 عاماً #مع_العنابي_بالملعب || #الطريق_إلى_باريس #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23AsianCup pic.twitter.com/CGbBGmHaGC — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2024

شوف الهدف |

منتخب اليابان يتقدم 4-2 على منتخبنا الوطني في الدقيقة 112 .. ربع نهائي بطولة كأس اسيا تحت 23 عاماً #مع_العنابي_بالملعب || #الطريق_إلى_باريس #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23AsianCup pic.twitter.com/i3dxQu6enA — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2024

وضرب منتخب اليابان موعدا في المربع الذهبي للبطولة يوم الاثنين المقبل مع الفائز من مباراة منتخبي العراق وفيتنام، التي تقام الجمعة بدور الثمانية.

يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأوائل سوف تشارك في أولمبياد باريس 2024، في حين يلعب صاحب المركز الرابع بالمسابقة مع منتخب غينيا الذي أحرز المركز ذاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت بالمغرب العام الماضي.