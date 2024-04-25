بعد هدف الكلاسيكو الجدلي.. الليغا: لن ندفع ملايين الدولارات لتقنية ليست مثالية

استبعد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، -أمس الأربعاء- استخدام "تقنية خط المرمى" (عين الصقر) في مبارايات الليغا، بحجة أنها مكلفة وغير مثالية، وذلك بعد الجدل الذي خلفه هدف الأمين جمال لاعب برشلونة في مرمى ريال مدريد بالكلاسيكو.

وتحدث تيباس عن الهدف المثير للجدل للأمين جمال، في الكلاسيكو الأخير بين الملكي والبرسا، قائلا "تقنية خط المرمى (عين الصقر) ليست مثالية، رصدت العديد من الحالات المشابهة لما حدث في هدف جمال (رغم وجود التقنية) بالدوريات الأخرى".

وختم أن "القيمة المالية لاستخدام تلك التقنية عالية جدا، فليس من المنطقي أن ننفق نحو 5 أو 6 ملايين يورو، لاستخدام تقنية (قد لا نحتاجها في المباراة)، وبدلا من ذلك نعمل على وضع المزيد من الكاميرات لمساعدة حكم الفار".

🚨🎙️| Javier Tebas: "Goal-line technology? It is not perfect, that's the first reason. Also, it costs €5M – €6M over a particular season, and it comes into use only 3-4 times unlike the VAR which is used almost in every match. Its value is very high compared to usage." #fcblive pic.twitter.com/B9hMDq7BaY — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 24, 2024

برشلونة يصعد

وأبدى نادي برشلونة استعداده للتصعيد واللجوء للقضاء بسبب الهدف الذي لم يحتسب للأمين جمال وبعض قرارات الحكام في الخسارة أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وقال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا -الاثنين الماضي- إن النادي سيطلب إعادة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في حال إثبات ارتكاب حكام المباراة خطأ بعدم احتساب "الهدف الشبح" للأمين جمال.

وكانت اللقطة الأكثر جدلا عندما حوّل النجم الشاب كرة نحو المرمى خلال الشوط الأول إثر ركلة ركنية، لم يتضح ما إذا كان قد اجتازت بالفعل خط المرمى من عدمه، قبل أن يبعدها الأوكراني أندري لونين حارس الريال.

لابورتا سيطالب بإعادة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونةhttps://t.co/dsj4YExFvU pic.twitter.com/qmjpfmgFJH — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) April 22, 2024

وفي ظل غياب تقنية خط المرمى في إسبانيا، عاد الحكام لتقنية الحكم المساعد "فار" من أجل حسم الجدل، إلا أن حكام "الفار" لم يتمكنوا من التأكد من وضعية الكرة بعدما لم تظهر الكاميرات بوضوح حقيقة الأمر، لتستمر المباراة دون احتساب الهدف بينما كانت النتيجة 1-1.

وخسر النادي الكتالوني (حامل اللقب) أمام ريال مدريد 2-3 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مما ترك غريمه اللدود في صدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة واقترابه من حسم اللقب المحلي.