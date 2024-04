بعد هدف الكلاسيكو الجدلي.. الليغا: لن ندفع ملايين الدولارات لتقنية ليست مثالية

استبعد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، -أمس الأربعاء- استخدام "تقنية خط المرمى" (عين الصقر) في مبارايات الليغا، بحجة أنها مكلفة وغير مثالية، وذلك بعد الجدل الذي خلفه هدف الأمين جمال لاعب برشلونة في مرمى ريال مدريد بالكلاسيكو.

وتحدث تيباس عن الهدف المثير للجدل للأمين جمال، في الكلاسيكو الأخير بين الملكي والبرسا، قائلا "تقنية خط المرمى (عين الصقر) ليست مثالية، رصدت العديد من الحالات المشابهة لما حدث في هدف جمال (رغم وجود التقنية) بالدوريات الأخرى".

وختم أن "القيمة المالية لاستخدام تلك التقنية عالية جدا، فليس من المنطقي أن ننفق نحو 5 أو 6 ملايين يورو، لاستخدام تقنية (قد لا نحتاجها في المباراة)، وبدلا من ذلك نعمل على وضع المزيد من الكاميرات لمساعدة حكم الفار".

🚨🎙️| Javier Tebas: "Goal-line technology? It is not perfect, that's the first reason. Also, it costs €5M – €6M over a particular season, and it comes into use only 3-4 times unlike the VAR which is used almost in every match. Its value is very high compared to usage." #fcblive pic.twitter.com/B9hMDq7BaY

— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 24, 2024