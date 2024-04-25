رياضة|الدوري الإسباني

بعد هدف الكلاسيكو الجدلي.. الليغا: لن ندفع ملايين الدولارات لتقنية ليست مثالية

File photo of a FIFA official holding a wrist watch used as part of the Hawk-Eye goal-line technology at the Toyota Stadium in Toyota, central Japan December 8, 2012. The German DFL decided December 4, 2014 to use Hawk-Eye goal-line technology in the German first division Bundesliga soccer matches from next season. REUTERS/Toru Hanai/files (JAPAN - Tags: SPORT SOCCER SCIENCE TECHNOLOGY)
تيباس اعتبر أن تقنية خط المرمى مكلفة ولا تستخدم بشكل دائم (رويترز)
25/4/2024

استبعد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، -أمس الأربعاء- استخدام "تقنية خط المرمى" (عين الصقر) في مبارايات الليغا، بحجة أنها مكلفة وغير مثالية، وذلك بعد الجدل الذي خلفه هدف الأمين جمال لاعب برشلونة في مرمى ريال مدريد بالكلاسيكو.

وتحدث تيباس عن الهدف المثير للجدل للأمين جمال، في الكلاسيكو الأخير بين الملكي والبرسا، قائلا "تقنية خط المرمى (عين الصقر) ليست مثالية، رصدت العديد من الحالات المشابهة لما حدث في هدف جمال (رغم وجود التقنية) بالدوريات الأخرى".

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وختم أن "القيمة المالية لاستخدام تلك التقنية عالية جدا، فليس من المنطقي أن ننفق نحو 5 أو 6 ملايين يورو، لاستخدام تقنية (قد لا نحتاجها في المباراة)، وبدلا من ذلك نعمل على وضع المزيد من الكاميرات لمساعدة حكم الفار".

برشلونة يصعد

وأبدى نادي برشلونة استعداده للتصعيد واللجوء للقضاء بسبب الهدف الذي لم يحتسب للأمين جمال وبعض قرارات الحكام في الخسارة أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وقال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا -الاثنين الماضي- إن النادي سيطلب إعادة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في حال إثبات ارتكاب حكام المباراة خطأ بعدم احتساب "الهدف الشبح" للأمين جمال.

وكانت اللقطة الأكثر جدلا عندما حوّل النجم الشاب كرة نحو المرمى خلال الشوط الأول إثر ركلة ركنية، لم يتضح ما إذا كان قد اجتازت بالفعل خط المرمى من عدمه، قبل أن يبعدها الأوكراني أندري لونين حارس الريال.

وفي ظل غياب تقنية خط المرمى في إسبانيا، عاد الحكام لتقنية الحكم المساعد "فار" من أجل حسم الجدل، إلا أن حكام "الفار" لم يتمكنوا من التأكد من وضعية الكرة بعدما لم تظهر الكاميرات بوضوح حقيقة الأمر، لتستمر المباراة دون احتساب الهدف بينما كانت النتيجة 1-1.

وخسر النادي الكتالوني (حامل اللقب) أمام ريال مدريد 2-3 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مما ترك غريمه اللدود في صدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة واقترابه من حسم اللقب المحلي.

المصدر : الجزيرة + ماركا