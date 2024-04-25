بقاء تشافي في برشلونة يخلف انقساما في "كامب نو"

كشفت تقارير صحفية أن قرار المدرب تشافي هرنانديز تمديد عقده مع برشلونة خلف انقساما في غرفة ملابس اللاعبين، وداخل مجلس إدارة النادي، بين المعارضين لاستمراره والمؤيدين لبقائه.

وأعلن رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن تشافي سيبقى في منصبه، بعد التراجع عن قراره السابق بالاستقالة نهاية الموسم الجاري.

وقال "يُعتبر تشافي بمثابة قدوة في تاريخ النادي وقربه من اللاعبين أمرٌ مهم، نؤكد ثقتنا الكاملة في المدرب وندعو جميع العاملين في النادي لدعمه".

وبدوره صرح تشافي قائلا "لم يأتِ عملي هذا الموسم بالنتائج المطلوبة لكنني تلقيت الدعم الكبير من الإدارة، وهو الأمر الذي دفعني لتغيير رأيي لأوافق على البقاء مع النادي".

وأضاف "مشروعنا مستمر وعلينا أن نكافح من أجله، ولدينا القدرة على مواصلة العمل وتقديم الأفضل لبرشلونة، وأنا سعيد بالاستمرار في منصبي وأشعر بسعادة كبيرة".

🚨🗣 Laporta: “We are sure this is the best decision”.✅ Xavi is Staying ❤️ pic.twitter.com/wzgAqALktm — 𝐗𝐚𝐯𝐢 𝐄𝐫𝐚 (@harryfcb21) April 25, 2024

وبعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-3، أصبح تشافي منفتحا على البقاء في منصبه.

وكان المدرب قد أعلن عن رحيله بنهاية الموسم الجاري في مؤتمر صحفي، بعد الخسارة من فياريال (3-5) بالجولة 22 من الدوري أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال تشافي آنذاك "أريد إعلامكم أنه في 30 يونيو/حزيران المقبل لن أكون مدربًا لبرشلونة، الوضع يحتاج إلى تغيير ديناميكي.. قراري بالرحيل سيساعد اللاعبين ويخفف الضغط عن النادي، لا أريد أن أكون عائقًا أمام برشلونة، لا أريد التسبب بمشكلات".

وقبل أن يعلل قراراه بقوله "قررت الرحيل عن برشلونة لأن عملي لا يتم تقديره بشكل كافٍ، يشعرونني كأنني عديم القيمة.. بكل صدق لقد اتخذت قرار الرحيل منذ بداية الموسم، الضغط هنا رهيب عليَّ، كل يوم مسألة حياة أو موت".

انقسام في غرفة ملابس برشلونة

وبدا استمرار تشافي مع برشلونة أمرًا مستحيلًا بالنظر للنتائج الهزيلة هذا الموسم، قبل أن تتحسن نسبيا.

ووفقا لإذاعة "راديو كتالونيا" فإنّ بعض أعضاء مجلس الإدارة أبدوا اعتراضهم الشديد على بقاء تشافي، ولوّح أغلبهم بالاستقالة.

في حين غضب لاعبون كبار في غرف تبديل الملابس من مسألة بقاء تشافي، واعتبروا أن المدرب خدعهم، حينما نظموا حفلة شواء الشهر الماضي لتوديعه، وألقى حينها تشافي خطابًا مؤثرًا وأبلغهم بأنه سيرحل بالفعل.

بدورها أشارت يومية "آس" إلى أن قرار تشافي بالبقاء أحدث انقسامًا في غرفة ملابس برشلونة بالفعل، بين لاعبين مؤيدين لاستمراره، وآخرين يريدون رحيله للحصول على دقائق لعب أكبر، وتغيير ديناميكية النادي بأكملها.

ويودع برشلونة هذا الموسم خالي الوفاض بعد خسارة نهائي كأس السوبر المحلي أمام ريال مدريد، والخروج من ربع نهائي الكأس أمام أتلتيك بيلباو، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

كما تبخرت آماله بالمنافسة على لقب الدوري الذي أحرزه الموسم الماضي، بعد أن اتسع الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 11 نقطة قبل 6 جولات من النهاية.