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كارديف يطالب بـ130 مليون دولار.. وفاة الأرجنتيني سالا قد تتسبب بإفلاس نانت الفرنسي

Soccer Football - Ligue 1 - Nantes v Bordeaux - The Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, Nantes, France - January 26, 2020 General view of fans looking at tributes left outside the stadium in memory of Emiliano Sala to mark the one year anniversary REUTERS/Stephane Mahe
سالا لقي مصرعه خلال يناير/كانون الثاني 2019 في حادث تحطم طائرة كانت تقله من فرنسا إلى ويلز (رويترز)
24/4/2024

بعد 5 سنوات على الفاجعة، عادت قصة وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا لتتصدر عناوين الإعلام الرياضي الفرنسية، بعد وصول المعركة القانونية بين كارديف سيتي الويلزي ونانت الفرنسي لمحطتها الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن كارديف يسعى للحصول على تعويضات عن الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019.

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وكان كارديف قد وافق على صفقة بقيمة 18.68 مليون دولار للتعاقد مع سالا في يناير/كانون الثاني من النادي الفرنسي، لكن الطائرة التي كانت تقل سالا إلى ويلز تحطمت قبالة سواحل ألديرني في جزر القنال الإنجليزي.

ومنذ ذلك الحين، دخل كارديف ونانت في صراع قضائي للحصول على تعويضات.

وتقول ليكيب إن كارديف يرغب في تقديم فاتورة بقيمة 129.50 مليون دولار إلى محكمة نانت التجارية، ويستند هذا الرقم إلى تحليل البيانات الذي يشير إلى أن النادي كانت لديه فرصة بنسبة 54.2% لتجنب الهبوط مع سالا.

وحاول كارديف في وقت سابق الحصول على مبلغ 18.68 مليون دولار، حيث أخبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن سالا لم يكن مسجلا ضمن صفوفه وقتها.

إلا أن الفيفا حكم بأن عملية النقل قد اكتملت، وفرض حظرا على النادي الويلزي لعدم دفع مبلغ 6.23 ملايين دولار كدفعة أولى مستحقة لنانت، واستمرت هذه المعركة حتى يناير/كانون الثاني الماضي، حين قررت محكمة التحكيم الرياضية (تاس) إلغاء قرار الفيفا.

واحتل كارديف سيتي المركز الـ18 وهبط إلى الدرجة الأولى الإنجليزي بفارق نقطتين عن برايتون الـ17 الذي واصل اللعب في الدوري الممتاز.

ومن غير الواضح ما إذا كانت أهداف سالا (الذي كان يبلغ وقتها 28 عاما) كانت ستُبقي كارديف في الدوري الممتاز، ولكنه سجل متوسط ​​هدف كل 3 مباريات لنانت، وكان من المتوقع أن يشكل إضافة للفريق الويليزي في البريميرليغ.

المصدر : الصحافة الفرنسية