كارديف يطالب بـ130 مليون دولار.. وفاة الأرجنتيني سالا قد تتسبب بإفلاس نانت الفرنسي

بعد 5 سنوات على الفاجعة، عادت قصة وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا لتتصدر عناوين الإعلام الرياضي الفرنسية، بعد وصول المعركة القانونية بين كارديف سيتي الويلزي ونانت الفرنسي لمحطتها الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن كارديف يسعى للحصول على تعويضات عن الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019.

وكان كارديف قد وافق على صفقة بقيمة 18.68 مليون دولار للتعاقد مع سالا في يناير/كانون الثاني من النادي الفرنسي، لكن الطائرة التي كانت تقل سالا إلى ويلز تحطمت قبالة سواحل ألديرني في جزر القنال الإنجليزي.

لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا يختفي على متن طائرة صغيرة والبحث ما يزال جارياً عنه pic.twitter.com/bA1VdFyePV — AJ+ عربي (@ajplusarabi) January 25, 2019

ومنذ ذلك الحين، دخل كارديف ونانت في صراع قضائي للحصول على تعويضات.

وتقول ليكيب إن كارديف يرغب في تقديم فاتورة بقيمة 129.50 مليون دولار إلى محكمة نانت التجارية، ويستند هذا الرقم إلى تحليل البيانات الذي يشير إلى أن النادي كانت لديه فرصة بنسبة 54.2% لتجنب الهبوط مع سالا.

وحاول كارديف في وقت سابق الحصول على مبلغ 18.68 مليون دولار، حيث أخبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن سالا لم يكن مسجلا ضمن صفوفه وقتها.

إلا أن الفيفا حكم بأن عملية النقل قد اكتملت، وفرض حظرا على النادي الويلزي لعدم دفع مبلغ 6.23 ملايين دولار كدفعة أولى مستحقة لنانت، واستمرت هذه المعركة حتى يناير/كانون الثاني الماضي، حين قررت محكمة التحكيم الرياضية (تاس) إلغاء قرار الفيفا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب نادي كارديف سيتي بتسديد 6 ملايين ونصف المليون دولار كدفعة أولى لنادي نانت مقابل صفقة انتقال اللاعب الراحل إيميليانو سالا إلى النادي الويلزي pic.twitter.com/mtiXu3Rj8O — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 30, 2019

واحتل كارديف سيتي المركز الـ18 وهبط إلى الدرجة الأولى الإنجليزي بفارق نقطتين عن برايتون الـ17 الذي واصل اللعب في الدوري الممتاز.

ومن غير الواضح ما إذا كانت أهداف سالا (الذي كان يبلغ وقتها 28 عاما) كانت ستُبقي كارديف في الدوري الممتاز، ولكنه سجل متوسط ​​هدف كل 3 مباريات لنانت، وكان من المتوقع أن يشكل إضافة للفريق الويليزي في البريميرليغ.