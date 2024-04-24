هداف أتلتيكو مدريد يصاب بـ"أحد أسوأ الأمراض في العالم"

يغيب ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عن تدريبات فريقه بسبب معاناته من مرض "ألم العصب ثلاثي التوائم" الذي وصفته الصحافة المحلية بأنه أحد أسوأ الأمراض في العالم.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن موراتا لا يستطيع التدريب بشكل طبيعي نتيجة هذا المرض الذي يسبب اضطرابا عصبيا في الوجه ينتج عنه نوبات من الألم الشديد في العينين والأذنين والشفتين والأنف وفروة الرأس والجبهة والخدين والفم والفك والجانب المقابل من الوجه.

ويعد موراتا (31 عاما) أحد أبرز اللاعبين في أتلتيكو مدريد ويحتل صدارة هدافيه برصيد 14 هدفا في الدوري الإسباني.

وبعد مرور 32 جولة يحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر (81 نقطة) وبرشلونة (70 نقطة) وجيرونا (68 نقطة).

وألم العصب ثلاثي التوائم حالة مرَضية تسبب ألمًا شديدا يشبه الصدمة الكهربائية بأحد شقي الوجه، ويؤثر هذا الألم على العصب ثلاثي التوائم المسؤول عن نقل الإشارات العصبية من الوجه إلى الدماغ، حتى إن مجرد اللمسة البسيطة قد تؤدي إلى حدوث ألم صاعق.