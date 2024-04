ميسي ورونالدو يعودان.. 16 متنافسا على الكرة الذهبية في 2024

مع بدء العد التنازلي لموسم 2023-2024 بدأت تتكشف هوية أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية حيث شملت القائمة عددا من النجوم الكبار الذين تألقوا في مختلف الدوريات الخمسة الكبرى والبطولات القارية لكنها أيضا خلت من بعض الأسماء المعروفة.

واعتادت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، تقديم جائزة الكرة الذهبية بشكل سنوي رفقة عدة جوائز أخرى للاعبين الأفضل في العالم كل عام، لكن جائزة هذا العام ستقدم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

16- النرويجي إيرلينغ هالاند: على الرغم من تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20، فإن النرويجي هالاند يبقى بعيدا عن أفضل مستوياته ولم يعد لديه الوقت للعودة.

فخروج مانشستر سيتي من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا وعدم تأهل النرويج إلى يورو 2024، قلّلا من فرصه بالظفر بالجائزة إلا أن تتويج السيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز يبقي حظوظه قائمة في المنافسة عليها.

15- المصري محمد صلاح: يقدم الدولي المصري محمد صلاح موسمًا مميزًا رفقة ليفربول.

وقد سجل 21 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، على الرغم من غيابه عن عدة مواجهات بسبب المشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، ومن ثم تعرضه للإصابة.

دوليا، لم يكن أداؤه مقنعا في أمم أفريقيا لكن الفوز بلقب البريميرليغ يجعله ضمن المرشحين للجائزة.

14- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: على الرغم من البداية المتذبذبة مع برشلونة هذا الموسم، فإن البولندي نجح في تسجيل 20 هدفا في جميع المسابقات وقاد بولندا إلى أمم أوروبا، وهذا يبقيه في المنافسة على الجائزة رغم خروج برشلونة خالي الوفاض محليا وقاريا.

13- الفرنسي أنطوان غريزمان: كانت بدايته رائعة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد حيث سجل 19 هدفا وصنع 7 في 37 مباراة بمختلف المسابقات.

كما أسهم في تأهل منتخب فرنسا إلى بطولة يورو 2024، لكن خروج الروخي بلانكوس من منافسة أبطال أوروبا يقلل من فرصه في المنافسة.

12- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز: قدم موسما مثيرا للإعجاب مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي. ويحتل صدارة هدافي البطولة الإيطالية برصيد 23 هدفا وقاد فريقه إلى لقب الكالتشيو كما يتطلع للفوز بلقب كوبا أميركا مع الأرجنتين.

11- البلجيكي كيفين دي بروين: خاض 19 مباراة فقط هذا الموسم مع مانشستر سيتي بسبب الإصابة لكنه لايزال متشبثا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده لإنقاذ موسمه.

10- الألماني جمال موسيالا: لاعب الوسط الألماني الشاب أصبح منارة بايرن. ورغم خسارة بايرن للقب البوندسليغا، فإن بلوغه نصف نهائي أبطال أوروبا والفوز بكأس أمم أوروبا التي تقام في بلاده يمنحانه جرعتين من الحلم والأمل في المنافسة على الكرة الذهبية.

9- الإنجليزي بوكايو ساكا: قدم موسما ناجحا آخر في إنجلترا مع أرسنال ولا يزال بإمكانه تحقيق ثنائية تاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة أمم أوروبا مع منتخب بلاده).

8- الإسباني رودري:

قدم موسما جيدا مع مانشستر سيتي ورغم أن الإقصاء من أبطال أوروبا يقلل من فرصه فإن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وقيادة إسبانيا نحو الفوز بكأس أوروبا سيجعلانه أحد أقوى المرشحين.

7- الألماني توني كروس: يقود ريال مدريد للفوز بالليغا وربما بدوري أبطال أوروبا، كما أن عودته إلى المنتخب الألماني في كأس أوروبا تجعله أحد المنافسين على الكرة الذهبية.

6- الإنجليزي هاري كين: على الرغم من خسارته الدوري الألماني، فإن الإنجليزي أصبح آلة تسجيل الأهداف في موسمه الأول في بايرن ميونخ (37 هدفا).

واستمرار النادي البافاري في منافسة أبطال أوروبا وتأهل إنجلترا إلى يورو 2024 يجعلانه أحد المرشحين الأقوياء على الجائزة.

5- الألماني فلوريان فيرتز: سطع نجمه مع فريق ليفركوزن ويمكنه تحقيق ثلاثية تاريخية. فبعد الفوز بالدوري الألماني، يقترب فريق شابي ألونسو من الفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

4- البرتغالي برناردو سيلفا: قدم موسما مذهلا مع السيتي وما زالت لديه فرصة للفوز بكأس أوروبا مع البرتغال ولقبي الدوري وكأس الاتحاد مع مانشستر سيتي.

3- البرازيلي فينيسيوس جونيور: تحقيق ثنائية تاريخية مع ريال مدريد من شأنها أن تمنحه الكرة الذهبية.

2- الفرنسي كيليان مبابي: يقدم مستويات كبيرة مع سان جيرمان حيث سجل 38 هدفا وصنع 7.

فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا ومنتخب فرنسا بكأس أوروبا، سيجعلانه يتصدر قائمة المرشحين بأول كرة ذهبية.

1- الإنجليزي جود بيلينغهام: كان تأثيره على ريال مدريد كبيرًا جدًّا لدرجة أنه تمكن من ترسيخ نفسه كنجم الفريق الكبير في سن العشرين.

في حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وقيادة إنجلترا إلى لقبها الأوروبي سيكون على رأس قائمة المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية.

هناك سؤال يتبادر إلى أذهان عشاق كرة القدم: ما سيحدث إذا فاز كريستيانو رونالدو بكأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال وليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين بكوبا أميركا؟

من المعروف أن الدوريين (السعودي والأميركي) اللذين يلعب فيهما النجمان بعيدين عن المستوى الأول، لكن خلال الموسم كانا دائما قادرين على المنافسة في البطولتين وأعلى بكثير حتى من مستوى المنافسة.

فما الذي يمنعهما من المنافسة على الكرة الذهبية إذا أنهيا مسيرتهما بهذه الطريقة الأسطورية بفوزهما بكوبا أميركا ويورو 2024؟

Frank Lampard on the Ronaldo vs Messi debate: “If you look at his output, numbers, stats, in all the big semi finals and finals.. I would give the edge to Cristiano Ronaldo.” pic.twitter.com/L8Cge9GHP3

— FOOTY QUOTES (@Footy_Quotesx) April 24, 2024