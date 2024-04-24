شاهد.. الكونغولي زولا لاعب نادي الكويت يشهر إسلامه

أعلن نادي الكويت الكويتي عن اعتناق اللاعب الكونغولي المحترف في صفوفه أرسين زولا الدين الإسلامي، مشهرا إسلامه في أحد مساجد الكويت بحضور مهيب من أعضاء الفريق واللاعبين.

وقال النادي في بيان رسمي نشره على حسابه عبر منصة "إكس" أمس الثلاثاء "اعتنق محترف الفريق الأول لكرة القدم أرسين زولا الدين الإسلامي مساء اليوم في جامع زيد محمد الميلم وغيّر اسمه إلى مالك، بحضور الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم والجهاز الإداري والفني والطبي واللاعبين".

ونشر نادي الكويت عبر حسابه أيضا مقطع فيديو وصورا تظهر لحظة نطق الشهادتين من لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية بعد تلقينها له من إمام المسجد، وإشهار إسلامه وسط سعادة غامرة ظهرت على وجوه الحاضرين.

وأظهرت اللقطات تهنئة الحاضرين وعناقهم اللاعب (28 عاما) بعد إعلان إسلامه، وكان في مقدمتهم مدرب الفريق نبيل معلول.

وقال النائب مرزوق الغانم عقب إعلان مالك إسلامه "لحظة سعيدة بالنسبة لي بعيدا عن مجريات الدنيا الفانية، أن يدخل شخص الإسلام فهو بالتأكيد حدث كبير ومهم بعد احتكاكه بالفريق بقيادة رئيس الجهاز الفني الكابتن نبيل معلول، والجهاز الإداري بقيادة الكابتن عادل العقله".

وأضاف الغانم "مالك اختار الإسلام بعدما عاش في بيئة نادي الكويت المثالية بقيادة الرئيس خالد الغانم وأعضاء الأجهزة المساعدة للفريق الأول واللاعبين، ودخوله الأسلام أكبر من ألف بطولة يحققها النادي".