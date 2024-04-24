جدول ومواعيد مباريات ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

بعد ختام دور المجموعات أمس الثلاثاء، تأهلت 3 منتخبات عربية إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا تحت 23 عاما والذي يقام في قطر حتى يوم الجمعة الموافق يوم الثالث من الشهر المقبل على ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة.

وعبرت كل من قطر صاحبة الأرض والجمهور، والسعودية حاملة اللقب، والعراق بطل نسخة 2013.

ويشهد ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر عدة مباريات قوية، أبرزها مواجهة منتخب السعودية مع أوزبكستان بطلة نسخة عام 2018.

جدول ومواعيد المباريات ربع النهائي (توقيت مكة المكرمة)

الخميس 2024/4/25

17:00 : قطر (صاحبة الأرض والجمهور) x اليابان (بطل نسخة 2016)

قطر (صاحبة الأرض والجمهور) x اليابان (بطل نسخة 2016) 20:30: كوريا الجنوبية (بطلة نسخة 2020) x إندونيسيا (تشارك في البطولة للمرة الأولى)

الجمعة 2024/4/26

17:00 : السعودية (حاملة اللقب) x أوزبكستان (بطلة نسخة 2018)

السعودية (حاملة اللقب) x أوزبكستان (بطلة نسخة 2018) 20:30: العراق (بطل نسخة 2013) x فيتنام (وصيفة بطل 2018)

جدول ومواعيد مباراتي نصف النهائي (توقيت مكة المكرمة)

الاثنين 29 أبريل/نيسان الجاري

17:00 : الفائز من مواجهة قطر واليابان x الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وإندونيسيا

الفائز من مواجهة قطر واليابان x الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وإندونيسيا 20:30: الفائز من مواجهة السعودية وأوزبكستان x الفائز من مواجهة العراق وفيتنام.

ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثالثة ✅#كأس_آسيا_تحت23سنة #هَيّا_آسيا #الطريق_إلى_باريس2024 pic.twitter.com/rnp4i1Tovi — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 23, 2024

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

18:30: الخاسران من مباراتي نصف النهائي.

إلى جانب طموح الفوز باللقب، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لمواجهة غينيا ممثلة قارة أفريقيا، في مباراة الملحق العالمي، بطموح الحصول على مقعد رابع لقارة آسيا في أولمبياد باريس.