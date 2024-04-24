جدول ومواعيد مباريات ربع نهائي كـأس آسيا تحت 23 عاما
بعد ختام دور المجموعات -أمس-، تأهلت 3 منتخبات عربية إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا تحت 23 عاما والتي تقام في قطر حتى يوم الجمعة 3 الشهر المقبل على ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة.
وعبرت كل من قطر صاحبة الأرض والجمهور، والسعودية حاملة اللقب، والعراق بطل نسخة 2013.
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قطر تحتضن كأس آسيا تحت 23 عاما بين 15 أبريل و3 مايو
ويشهد ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر عدة مباريات قوية، أبرزها مواجهة منتخب السعودية، حامل اللقب مع أوزبكستان بطلة نسخة عام 2018.
جدول ومواعيد المباريات ربع النهائي (توقيت مكة المكرمة)
الخميس 25-04-2024
- 17:00: قطر (صاحبة الأرض والجمهور) x اليابان (بطل نسخة 2016)
- 20:30: كوريا الجنوبية (بطلة نسخة 2020) x إندونيسيا (تشارك في البطولة للمرة الأولى)
الجمعة 26-04-2024
- 17:00: السعودية (حاملة اللقب) x أوزبكستان (بطلة نسخة 2018)
- 20:30: العراق (بطل نسخة 2013) x فيتنام (وصيفة بطل 2018)
جدول ومواعيد مباراتي نصف النهائي (توقيت مكة المكرمة)
الاثنين 29 أبريل/نيسان
- 17:00 الفائز من مواجهة قطر واليابان x الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وإندونيسيا
- 20:30 الفائز من مواجهة السعودية وأوزبكستان x الفائز من مواجهة العراق وفيتنام.
ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثالثة ✅#كأس_آسيا_تحت23سنة #هَيّا_آسيا #الطريق_إلى_باريس2024 pic.twitter.com/rnp4i1Tovi
— كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 23, 2024
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
- 18:30 الخاسران من مباراتي نصف النهائي.
إلى جانب طموح الفوز باللقب، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بينما ينتقل صاحب المركز الرابع لمواجهة غينيا ممثلة قارة أفريقيا، في مباراة الملحق العالمي، بطموح الحصول على مقعد رابع لقارة آسيا في أولمبياد باريس.