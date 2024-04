تقرير.. برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد

أبدى نادي برشلونة استعداده للتصعيد واللجوء للقضاء بسبب الهدف الذي لم يحتسب للأمين جمال وبعض قرارات الحكام في الخسارة أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وخسر النادي الكتالوني (حامل اللقب) أمام ريال مدريد 2-3 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مما ترك غريمه اللدود في صدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة واقترابه من حسم اللقب المحلي.

وأوضحت محطة الإذاعة الكتالونية "آر إيه سي 1″، أن نادي برشلونة اتخذ بالفعل قرار اللجوء للمحكمة المدنية بعد أن علم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لن يوفر كل التسجيلات الصوتية والصور التلفزيونية للكلاسيكو لمعرفة المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد (فار)، دون أي تعديلات أو تقطيع.

وقالت المحطة، ومقرها مدينة برشلونة، إن هدف النادي "أن تجبر المحكمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تسليم جميع الصور والتسجيلات الصوتية للكلاسيكو من خلال حكم قضائي".

وطلب نادي برشلونة بشكل رسمي هذه التسجيلات الصوتية والصور، لكن الاتحاد الإسباني رفض بحجة أنه لا يستطيع تقديم استثناءات.

وقال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا -الاثنين الماضي- إن النادي سيطلب إعادة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في حال إثبات ارتكاب حكام المباراة خطأ بعدم احتساب "الهدف الشبح" للأمين جمال.

وكانت اللقطة الأكثر جدلا عندما حوّل النجم الشاب كرة نحو المرمى خلال الشوط الأول إثر ركلة ركنية، لم يتضح ما إذا كان قد اجتازت بالفعل خط المرمى من عدمه، قبل أن يبعدها الأوكراني أندري لونين حارس الريال.

وفي ظل غياب تقنية خط المرمى في إسبانيا، عاد الحكام لتقنية الحكم المساعد "فار" من أجل حسم الجدل، إلا أن حكام "الفار" لم يتمكنوا من التأكد من وضعية الكرة بعدما لم تظهر الكاميرات بوضوح حقيقة الأمر، لتستمر المباراة دون احتساب الهدف بينما كانت النتيجة 1-1.

وأوضح لابورتا -في مقطع فيديو نشره برشلونة- "إذا أدرك النادي، بمجرد تحليل الوثائق، أن هناك خطأ في تقييم اللقطة، كما نعتقد أنه حدث، فسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لعكس الوضع، دون استبعاد أي إجراء قانوني قد يكون ضروريا".

President @JoanLaportaFCB: "Tools like VAR have to help in achieving a fairer competition, and not otherwise." pic.twitter.com/43sOsSGWwz

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2024