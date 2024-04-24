الهلال المحبط قاريا يحول أنظاره لحسم الدوري السعودي والاتحاد لمواصلة انتصاراته

كان الهلال يطمح لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد الخسارة في النهائي العام الماضي، لكنه اصطدم بالعين الإماراتي لينهي آماله وتتحول أنظار الفريق لحسم الدوري السعودي للمحترفين مع تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم.

ولم يتمكن الهلال من تعويض خسارته 4-2 في الإمارات وفاز 2-1 فقط في ملعب "المملكة أرينا"، ليترك بطاقة بلوغ النهائي للعين، وتتحطم رغبة المدرب جورجي جيسوس في الفوز بالبطولة القارية.

وستكون مواجهة الفتح يوم الجمعة هي أولى المباريات في رحلة حسم الدوري الذي يتصدره الهلال وله 77 نقطة متقدما بفارق 9 نقاط عن النصر، مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق المدرب جيسوس أمام الأهلي.

وبعدما توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية عند 34 مباراة في كل المسابقات، بعد الخسارة من العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، يبحث الهلال عن استكمال سلسلة الانتصارات المحلية والممتدة منذ التعادل مع ضمك في سبتمبر/ أيلول 2023.

وربما يجد الفريق فرصة للتعافي من خسارة اللقب الآسيوي أمام الفتح السادس وله 40 نقطة والفائز 3 مرات في آخر 4 مباريات بالدوري، قبل أن يواجه الاتحاد في قبل نهائي كأس ملك السعودية التي يتطلع للحفاظ على لقبها.

الاتحاد لمواصلة انتصاراته

ويأمل الاتحاد، حامل اللقب، في مواصلة انتصاراته، بعدما فاز على الحزم المتعثر في الوقت بدل الضائع، عندما يستضيف الشباب (في المركز 11) يوم الجمعة.

ولدى الاتحاد 50 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بنقطتين عن الأهلي الثالث الذي خاض مباراة واحدة أقل، حيث يستمر صراع قطبي جدة على آخر المراكز المؤهلة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وسيحل النصر ضيفا على الخليج يوم السبت في بروفة لمباراة قبل نهائي كأس الملك يوم الأربعاء المقبل.

وسيبحث النصر، الثاني وله 68 نقطة، عن الانتصار السادس تواليا مستغلا عدم تمكن منافسه من الفوز في آخر 4 مباريات على ملعبه.

وقد يفكر بيدرو إيمانويل مدرب الخليج في إراحة العناصر الرئيسية وعدم الكشف عن جميع أوراقه الرابحة في مباراة الدوري والتركيز على الكأس، أملا في بلوغ النهائي لأول مرة.

وفي اليوم ذاته، يستضيف الأخدود منافسه أبها حيث يسعى كلا الفريقين لتجنب الهبوط، مما يجعلها مباراة بـ6 نقاط.

ويحتل الأخدود المركز قبل الأخير وله 24 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن أبها الذي يأتي في أولى مراكز الهبوط ويتأخر عن الرياض، الذي يواجه الأهلي ثالث الترتيب يوم الخميس، بفارق الأهداف.

وتنطلق الجولة يوم الخميس بمواجهة الفيحاء، العاشر وله 35 نقطة، لمنافسه الطائي في المركز 14. كما يلعب الوحدة في المركز 12 مع الحزم الأخير.

ويوم الجمعة، يلعب ضمك، الثامن وله 38 نقطة، مع التعاون الخامس الذي يتقدم عليه بـ10 نقاط.