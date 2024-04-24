العين الإماراتي يواجه يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق يوكوهاما مارينوس الياباني -اليوم الأربعاء- إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 5-4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي لمباراة الإياب بتقدم الفريق الياباني 3-2 على ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين -التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي- شهدت فوز أولسان هيونداي بهدف نظيف على ملعب "أولسان مونسو" في أولسان، ليتعادلا 3-3 في مجموع المباراتين، ويتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث استمر التعادل قبل أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

الركلة الترجيحية التي أهلت يوكوهاما إلى نهائي دوري أبطال آسيا#دوري_ابطال_اسيا #يوكوهاما_أولسان pic.twitter.com/xozuFYSueU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2024

وتقدم يوكوهاما بـ3 أهداف عن طريق آساهي يوناكا (13 و30) وأندرسون لوبيز (21)، قبل أن يسجل أولسان هدفين عن طريق ماثيوس ساليس (35) وداريان بويانيتش (42 من ركلة جزاء).

وفي ركلات الترجيح سجل يوكوهاما إف مارينوس 4 أهداف من محاولاته الخمس، في حين سجل أولسان هيونداي من المحاولات الأربع الأولى، قبل أن يتصدى الحارس وليام بوب للركلة الخامسة التي نفذها كيم مين-وو.

وأكمل يوكوهاما مارينوس المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد المدافع في الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.

ويلتقي يوكوهاما إف مارينوس في النهائي مع العين الإماراتي الذي تغلب على الهلال السعودي بواقع 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.