"الزئبقي بركات".. أبو تريكة يكشف عن أذكى لاعب مصري لعب بجواره

كشف نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة، عن أذكى لاعب لعب معه خلال مسيرته الكروية، قائلا إنه زميله السابق في الأهلي والمنتخب محمد بركات.

وقال أبو تريكة خلال الأستوديو التحليلي لمباراة ديربي لندن بين تشلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي أمس الثلاثاء: "محمد بركات أذكى لاعب مصري لعبت معه".

وجاء رد أسطورة الأهلي السابق، تعليقا على كلمات مقدم الأستوديو المذيع عبد العزيز النصر عندما كان يتحدث عن أهداف ظهير أيمن أرسنال بن وايت التي سجلها في المباراة بطريقة مميزة خلال فوز الغانرز التاريخي على تشلسي بخماسية نظيفة.

وقال النصر: "بن وايت ذكرني بلاعب مصري سابق في الأهلي أحيانا يكون محظوظا في تسجيل الأهداف وهو محمد بركات"، ليرد عليه أبو تريكة "بركات عمره ما يكون محظوظ، فهو أذكى لاعب مصري لعبت معه، ويلعب في معظم المراكز لذلك كنا نطلق عليه لقب الزئبقي، وهو لاعب مهاري ويسجل الأهداف بكل الطرق الممكنة".

وأحرز مدافع أرسنال هدفين في مباراة أمس، الأول من متابعة جيدة لركلة ركنية سددها بيساره في الشباك، والثانية جاءت بلمسة فنية أسقطها من فوق حارس مرمى تشلسي بطريقة رائعة.

London derby delight ✨

Enjoy all the action from our big win over Chelsea 👇 pic.twitter.com/Xl2OG0lrYg

— Arsenal (@Arsenal) April 23, 2024