"الزئبقي بركات".. أبو تريكة يكشف عن أذكى لاعب مصري لعب بجواره
كشف نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة، عن أذكى لاعب لعب معه خلال مسيرته الكروية، قائلا إنه زميله السابق في الأهلي والمنتخب محمد بركات.
وقال أبو تريكة خلال الأستوديو التحليلي لمباراة ديربي لندن بين تشلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي أمس الثلاثاء: "محمد بركات أذكى لاعب مصري لعبت معه".
وجاء رد أسطورة الأهلي السابق، تعليقا على كلمات مقدم الأستوديو المذيع عبد العزيز النصر عندما كان يتحدث عن أهداف ظهير أيمن أرسنال بن وايت التي سجلها في المباراة بطريقة مميزة خلال فوز الغانرز التاريخي على تشلسي بخماسية نظيفة.
أبو تريكة: محمد بركات أذكى لاعب مصري لعبت معاه#الدوري_الانجليزي #ارسنال_تشيلسي #استوديو_الثلاثاء pic.twitter.com/CG4mbVOwaV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2024
اقرأ أيضاlist of 4 items
شاهد.. وفاة اللاعب الجزائري وسيم جزار بعد تعرضه لإصابة مروعة في مباراة
الزمالك يتعرض لـ3 عقوبات "لسحب وإخفاء الكرات" خلال مواجهة الأهلي بالدوري المصري
فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب المصري أحمد رفعت
وقال النصر: "بن وايت ذكرني بلاعب مصري سابق في الأهلي أحيانا يكون محظوظا في تسجيل الأهداف وهو محمد بركات"، ليرد عليه أبو تريكة "بركات عمره ما يكون محظوظ، فهو أذكى لاعب مصري لعبت معه، ويلعب في معظم المراكز لذلك كنا نطلق عليه لقب الزئبقي، وهو لاعب مهاري ويسجل الأهداف بكل الطرق الممكنة".
وأحرز مدافع أرسنال هدفين في مباراة أمس، الأول من متابعة جيدة لركلة ركنية سددها بيساره في الشباك، والثانية جاءت بلمسة فنية أسقطها من فوق حارس مرمى تشلسي بطريقة رائعة.
London derby delight ✨
Enjoy all the action from our big win over Chelsea 👇 pic.twitter.com/Xl2OG0lrYg
— Arsenal (@Arsenal) April 23, 2024
محمد أبو تريكة: "محمد بركات أذكى لاعب مصري لعبت معه في حياتي.. هذا اللاعب في مستوى آخر، يمتلك كل شيء"
محمد بركات لعب بقميص الأهلي 243 مباراة في جميع البطولات
تفاصيل الـ 243 مباراة (148 في الدوري ، 14 في كأس مصر ، 5 في السوبر ، 70 في البطولات الأفريقية ، 6 في كأس العالم للأندية) pic.twitter.com/JvC4GmXFzU
— احصائيات وارقام رياضية (@statselkora) April 23, 2024