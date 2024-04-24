أسباب تدفع برشلونة للتمسك بالمدرب تشافي هيرنانديز

بعد أن اتخذ قراره بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف يبدو أن الوضع الحالي للنادي الكتالوني دفع المدرب تشافي هيرنانديز لأول مرة، للتفكير في التراجع عن قراره بعد أن أبدت إدارة النادي رغبتها في استمراره.

وتبخرت أحلام البرسا، في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-3 وقبلها ودع دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة على يد باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وينتظر جميع مشجعي برشلونة أن يتم حل مستقبل تشافي بشكل عاجل ونهائي.

ومنذ أسابيع، أعرب النادي الكتالوني -في تصريحات على لسان رئيسه خوان لابورتا والمدير الرياضي للبارسا ديكو- عن رغبتهما في استمرار تشافي.

🚨 Everything indicates towards Xavi staying for another season right now.

[@sport] pic.twitter.com/G5Jw32cE12 — 𝐅𝐂𝐁 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄𝐒 🇵🇸 (@updates_fcbarca) April 23, 2024

أسباب اختيار النادي لتشافي

وأوضحت "صحيفة "ماركا" أن الأسباب هي:

إذا كانت هناك سمة تميز تشافي، فهي هويته البرشلونية. حيث أنه متجذر بعمق في فلسفة النادي.

لا تزال خزائن برشلونة فارغة، وهذا يعني أن الإمكانيات المالية لا تسمح للتعاقد مع مدرب جديد. ورغم وجود مدرب الفريق الرديف رافا ماركيز، لكنه يعتبر بديلا محفوفا بالمخاطر.

استمرارية المشروع:

إذا استمر تشافي في قيادة الفريق فهذا سيعطي أيضا الاستقرار للمشروع الرياضي.

وتولى تشافي مهامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وبالتالي أكمل موسمين كاملين فقط.

وقال ديكو "آمل أن يكون مشروعه طويلا، وأن نكون في البداية، وليس في المنتصف. برشلونة بحاجة إلى إعادة البناء بأشخاص يعرفون النادي. وتشافي هو المدرب الذي أعطانا تلك القدرة وهذا الهدوء لنكون قادرين على بناء فريق".

تشافي هو أسطورة في برشلونة:

إن الذي كان يشعر به كلاعب لا يزال يحتفظ به الآن على مقاعد البدلاء. فهو يتفهم تماما متطلبات النادي.

This Barcelona squad Deserve some accolades 👏🔵🔴 Finishing the job in Spain Vamos!!!!💯

#PSGFCB #ChampionsLeague pic.twitter.com/GsO63zuwwx — 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐄 (@itz_tymix) April 10, 2024

الرهان الناجح على الشباب:

لا شك أن النادي الكتالوني لا يتردد عندما يتعلق الأمر بإعطاء الفرص للاعبين الشباب أو البحث عن حلول داخل أكاديمية "لاماسيا". ونظرا لنقص الموارد المالية؛ وجد تشافي الحل في الأكاديمية، وأصبح فيرمين لوبيز والأمين جمال وباو كوبارسي، وغيرهم من المواهب الواعدة والصاعدة، عناصر أساسية في برشلونة.

👦 Apuesta acertada por los jóvenes 👉 A Xavi no le tiembla el pulso a la hora de dar oportunidades o buscar soluciones en los jugadores de la casa. Fermín, Lamine Yamal o Pau Cubarsí, entre otros, se han convertido en piezas importantes del equipo 💎 pic.twitter.com/y4rExuZzMG — MARCA (@marca) April 23, 2024

الوضع الاقتصادي:

تشافي يعرف الواقع المالي الصعب الذي يعيشه "البلوغرانا". ففي سوق الانتقالات الأخيرة، اضطروا إلى استقدام لاعبين غير مرتبطين بعقود، أو على سبيل الإعارة أو برسوم انتقال منخفضة للغاية. ويدرك تشافي جيدا أن القليل -وربما لا شيء- سيتغير خلال المركاتو الصيفي المقبل.

دعم اللاعبين:

يحظى تشافي بدعم كبير من لاعبي البرسا الكبار والمؤثرين من أمثال إيلكاي غوندوغان، وروبرت ليفاندوفسكي، وسيرجي روبرتو. وكان رد فعل أهم اللاعبين في غرفة تبديل الملابس سريعا عندما أعلن في يناير/كانون الثاني أنه سيغادر الفريق الصيف المقبل.

وصرح غوندوغان أنه وقع مع النادي بسبب تشافي، بينما أكد "ليفا" أن برشلونة أكثر من مجرد ناد بالنسبة للكتالونيين.

🚨| BREAKING: Xavi has not given the team any clues about his future as of today. It all depends on tomorrow’s meeting. [@fansjavimiguel] #fcblive pic.twitter.com/q3ECWJJ4iA — Barça Posts (@BarcaPosts_) April 23, 2024

ظفر بلقبين:

رغم القيود المالية، ظفر تشافي بلقبين في موسمين ونصف، إذ فاز بالليغا وكأس السوبر. ورغم خروجه هذا الموسم، خالي الوفاض، خطا خطوة إلى الأمام في دوري الأبطال بوصوله إلى ربع النهائي.