رياضة|الدوري الإسباني

أسباب تدفع برشلونة للتمسك بالمدرب تشافي هيرنانديز

تشافي تولى مهامه كمدرب لبرشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 (غيتي)
24/4/2024

بعد أن اتخذ قراره بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف يبدو أن الوضع الحالي للنادي الكتالوني دفع المدرب تشافي هيرنانديز لأول مرة، للتفكير في التراجع عن قراره بعد أن أبدت إدارة النادي رغبتها في استمراره.

وتبخرت أحلام البرسا، في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-3 وقبلها ودع دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة على يد باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

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وينتظر جميع مشجعي برشلونة أن يتم حل مستقبل تشافي بشكل عاجل ونهائي.

ومنذ أسابيع، أعرب النادي الكتالوني -في تصريحات على لسان رئيسه خوان لابورتا والمدير الرياضي للبارسا ديكو- عن رغبتهما في استمرار تشافي.

أسباب اختيار النادي لتشافي

وأوضحت "صحيفة "ماركا" أن الأسباب هي:

  • إذا كانت هناك سمة تميز تشافي، فهي هويته البرشلونية. حيث أنه متجذر بعمق في فلسفة النادي.
  • لا تزال خزائن برشلونة فارغة، وهذا يعني أن الإمكانيات المالية لا تسمح للتعاقد مع مدرب جديد. ورغم وجود مدرب الفريق الرديف رافا ماركيز، لكنه يعتبر بديلا محفوفا بالمخاطر.
  • استمرارية المشروع:

إذا استمر تشافي في قيادة الفريق فهذا سيعطي أيضا الاستقرار للمشروع الرياضي.

وتولى تشافي مهامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وبالتالي أكمل موسمين كاملين فقط.

وقال ديكو "آمل أن يكون مشروعه طويلا، وأن نكون في البداية، وليس في المنتصف. برشلونة بحاجة إلى إعادة البناء بأشخاص يعرفون النادي. وتشافي هو المدرب الذي أعطانا تلك القدرة وهذا الهدوء لنكون قادرين على بناء فريق".

  • تشافي هو أسطورة في برشلونة:

إن الذي كان يشعر به كلاعب لا يزال يحتفظ به الآن على مقاعد البدلاء. فهو يتفهم تماما متطلبات النادي.

  • الرهان الناجح على الشباب:

لا شك أن النادي الكتالوني لا يتردد عندما يتعلق الأمر بإعطاء الفرص للاعبين الشباب أو البحث عن حلول داخل أكاديمية "لاماسيا". ونظرا لنقص الموارد المالية؛ وجد تشافي الحل في الأكاديمية، وأصبح فيرمين لوبيز والأمين جمال وباو كوبارسي، وغيرهم من المواهب الواعدة والصاعدة، عناصر أساسية في برشلونة.

  • الوضع الاقتصادي:

تشافي يعرف الواقع المالي الصعب الذي يعيشه "البلوغرانا". ففي سوق الانتقالات الأخيرة، اضطروا إلى استقدام لاعبين غير مرتبطين بعقود، أو على سبيل الإعارة أو برسوم انتقال منخفضة للغاية. ويدرك تشافي جيدا أن القليل -وربما لا شيء- سيتغير خلال المركاتو الصيفي المقبل.

  • دعم اللاعبين:

يحظى تشافي بدعم كبير من لاعبي البرسا الكبار والمؤثرين من أمثال إيلكاي غوندوغان، وروبرت ليفاندوفسكي، وسيرجي روبرتو. وكان رد فعل أهم اللاعبين في غرفة تبديل الملابس سريعا عندما أعلن في يناير/كانون الثاني أنه سيغادر الفريق الصيف المقبل.

وصرح غوندوغان أنه وقع مع النادي بسبب تشافي، بينما أكد "ليفا" أن برشلونة أكثر من مجرد ناد بالنسبة للكتالونيين.

  • ظفر بلقبين:

رغم القيود المالية، ظفر تشافي بلقبين في موسمين ونصف، إذ فاز بالليغا وكأس السوبر. ورغم خروجه هذا الموسم، خالي الوفاض، خطا خطوة إلى الأمام في دوري الأبطال بوصوله إلى ربع النهائي.

المصدر : الصحافة الإسبانية