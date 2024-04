أسباب تدفع برشلونة للتمسك بالمدرب تشافي هيرنانديز

بعد أن اتخذ قراره بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف يبدو أن الوضع الحالي للنادي الكتالوني دفع المدرب تشافي هيرنانديز لأول مرة، للتفكير في التراجع عن قراره بعد أن أبدت إدارة النادي رغبتها في استمراره.

وتبخرت أحلام البرسا، في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-3 وقبلها ودع دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة على يد باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وينتظر جميع مشجعي برشلونة أن يتم حل مستقبل تشافي بشكل عاجل ونهائي.

ومنذ أسابيع، أعرب النادي الكتالوني -في تصريحات على لسان رئيسه خوان لابورتا والمدير الرياضي للبارسا ديكو- عن رغبتهما في استمرار تشافي.

🚨 Everything indicates towards Xavi staying for another season right now. [ @sport ] pic.twitter.com/G5Jw32cE12

وأوضحت "صحيفة "ماركا" أن الأسباب هي:

إذا استمر تشافي في قيادة الفريق فهذا سيعطي أيضا الاستقرار للمشروع الرياضي.

وتولى تشافي مهامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وبالتالي أكمل موسمين كاملين فقط.

وقال ديكو "آمل أن يكون مشروعه طويلا، وأن نكون في البداية، وليس في المنتصف. برشلونة بحاجة إلى إعادة البناء بأشخاص يعرفون النادي. وتشافي هو المدرب الذي أعطانا تلك القدرة وهذا الهدوء لنكون قادرين على بناء فريق".

إن الذي كان يشعر به كلاعب لا يزال يحتفظ به الآن على مقاعد البدلاء. فهو يتفهم تماما متطلبات النادي.

لا شك أن النادي الكتالوني لا يتردد عندما يتعلق الأمر بإعطاء الفرص للاعبين الشباب أو البحث عن حلول داخل أكاديمية "لاماسيا". ونظرا لنقص الموارد المالية؛ وجد تشافي الحل في الأكاديمية، وأصبح فيرمين لوبيز والأمين جمال وباو كوبارسي، وغيرهم من المواهب الواعدة والصاعدة، عناصر أساسية في برشلونة.

تشافي يعرف الواقع المالي الصعب الذي يعيشه "البلوغرانا". ففي سوق الانتقالات الأخيرة، اضطروا إلى استقدام لاعبين غير مرتبطين بعقود، أو على سبيل الإعارة أو برسوم انتقال منخفضة للغاية. ويدرك تشافي جيدا أن القليل -وربما لا شيء- سيتغير خلال المركاتو الصيفي المقبل.

يحظى تشافي بدعم كبير من لاعبي البرسا الكبار والمؤثرين من أمثال إيلكاي غوندوغان، وروبرت ليفاندوفسكي، وسيرجي روبرتو. وكان رد فعل أهم اللاعبين في غرفة تبديل الملابس سريعا عندما أعلن في يناير/كانون الثاني أنه سيغادر الفريق الصيف المقبل.

وصرح غوندوغان أنه وقع مع النادي بسبب تشافي، بينما أكد "ليفا" أن برشلونة أكثر من مجرد ناد بالنسبة للكتالونيين.

🚨| BREAKING: Xavi has not given the team any clues about his future as of today. It all depends on tomorrow’s meeting. [@fansjavimiguel] #fcblive pic.twitter.com/q3ECWJJ4iA

— Barça Posts (@BarcaPosts_) April 23, 2024